Της Πηνελόπης Γκάλιου

Καταχειροκροτούμενος από τα μέλη της ΝΔ στο κατάμεστο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο, ο πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη και το βήμα του προσυνεδρίου της ΝΔ, έθεσε πρόωρα αλλά και επιτακτικά ταυτόχρονα, τα διλήμματα της κάλπης της 6ης Ιουνίου, δίνοντας τον τόνο της προεκλογικής αντιπαράθεσης που θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες. Στον προεκλογικό καμβά του πρωθυπουργού, όπως διεφάνη, κεντρική θέση καταλαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όμως να παραλείπει να εντάξει σε αυτόν και τα μικρότερα και δεξιότερα της ΝΔ κόμματα, σκιαγραφώντας το τοπίο, όπως αυτό θα διαμορφωθεί στο δρόμο προς τις ευρωκάλπες και θέτοντας σε εγρήγορση και ετοιμότητα όλο τον "γαλάζιο μηχανισμό". "Οι αντίπαλοί μας θα αντικαθιστούν όλο και περισσότερο το έλλειμμά τους σε πολιτικές θέσεις με άθλιες επιθέσεις. Κάτι που διαμορφώνει ανάλογα και τα δικά μας προεκλογικά καθήκοντα" είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι στη μαχητικότητα των δράσεων της ΝΔ απαιτείται να προστεθεί και η ωριμότητα των αντιδράσεων. "Ας μη γελιόμαστε, λοιπόν! Θα έχουμε μια αντιπαράθεση μετωπική. Με φόντο ευρωπαϊκό, αλλά με περιεχόμενο εθνικό" είπε ο πρωθυπουργός.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το δίλημμα των ευρωπαϊκών εκλογών και έκανε λόγο για "μια αναμέτρηση διπλά σημαντική, καθώς από τη μία πλευρά θα κρίνει αν η χώρα θα συνεχίσει να έχει πολιτική σταθερότητα, αν θα μείνει στον δρόμο των αλλαγών. Και αν θα πετύχει, τελικά, τους στόχους με ορίζοντα το 2027" ενώ από την άλλη όπως είπε "αυτές οι ευρωκάλπες θα αναδείξουν την πολιτική δύναμη που επιθυμούν οι Έλληνες ψηφοφόροι να τους εκπροσωπεί στην Ευρώπη. Ποιο είναι το κόμμα που πιστεύει διαχρονικά στις αξίες της. Αλλά και ποιο θα διεκδικήσει πιο αποτελεσματικά τα συμφέροντα της πατρίδας στα δύσκολα μέτωπα των Βρυξελλών. Με άλλα λόγια, ποια παράταξη θα είναι δοκιμασμένη και ικανή ώστε να δυναμώσει την εθνική φωνή έξω από τα σύνορά μας".

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε όμως και μία τρίτη διάσταση της κάλπης του Ιουνίου, ορμώμενος από την στάση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη, κατηγορώντας τον ότι κατασκευάζει μια μαύρη εικόνα της χώρας αδιαφορώντας για τον εθνικό διασυρμό. "Κι αυτή δεν είναι άλλη από την ανάγκη να πάψει να διασύρεται η χώρα διεθνώς. Μόλις πρόσφατα, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίστασε να ζητήσει μέχρι και τη διακοπή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς την Ελλάδα. Ένας ευρωβουλευτής του, μάλιστα, ομολόγησε ότι ήταν ο ίδιος εμπνευστής ενός ψηφίσματος-ντροπή της Ευρωβουλής. Το οποίο τι υποστήριζε; Ούτε λίγο ούτε πολύ πως για κάθε ναυάγιο μεταναστών ευθύνεται η ακτοφυλακή που φυλά τα θαλάσσια σύνορα. Και πως δήθεν στην Ελλάδα κυβερνά... περίπου μια ''χούντα''. Με τη Δικαιοσύνη να μη λειτουργεί. Και με τον Τύπο να φιμώνεται" είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός έστρεψε τα πυρά του και ευθέως κατά του Στέφανου Κασσελάκη για τις εταιρείες που διαθέτει στο εξωτερικό. "Το 2016 έφτιαξαν έναν νόμο για τον Μητσοτάκη,αλλά τελικά αυτός στρίμωξε τον Κασσελάκη" είπε και σημείωσε πως "μια τέτοια παράταξη ούτε το ηθικό πλεονέκτημα ούτε το Κράτος Δικαίου μπορεί να κάνει σημαία του".

Μηνύματα με βολές , έστειλε ο πρωθυπουργός και προς τα "δεξιότερα" της ΝΔ κόμματα και αναφερόμενος στην αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος αλλά και στον "απρόοπτο" γείτονα της Ελλάδας, τόνισε πως "η αμφισβήτηση πολιτικού σκηνικού μπορεί να θέσει σε κίνδυνο επιτυχίες αυτονόητες". Προειδοποίησε πως οι κάλπες "δεν πρέπει να γίνουν αφορμή τυφλής διαμαρτυρίας" και "λοξοκοιτάζοντας δεξιά" της ΝΔ έκανε λόγο για "κομματίδια που βλέπουν τις ευρωεκλογές ως μεγεθυντικό φακό για να αυξήσουν το μπόι τους" ."Ο ψευτοπατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο του απατεώνα" είπε ο κ. Μητσοτάκης δανειζόμενος τη φράση του Άγγλου συγγραφέα Σάμιουελ Τζόνσον.

Μεγάλο στοίχημα για τον πρωθυπουργό αποτελεί και αυξημένη συμμετοχή των ψηφοφόρων στις κάλπες του Ιουνίου και η μείωση της αποχής, τονίζοντας πως "οι επιλογές για την Ευρώπη πρέπει να έχουμε μετάφραση ελληνική" ενώ χαρακτήρισε "επικίνδυνο σαράκι" τη χαλαρή στην ψήφο αλλά και τον εφησυχασμό, υπενθυμίζοντας πως οι κάλπες των ευρωεκλογών όταν θα ανοίξουν θα είναι άδειες.

Το γεγονός πάντως ότι η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου αγγίζει στη Βόρεια Ελλάδα διψήφια ποσοστά ενώ και η Νίκη του Δημήτρη Νατσιού αυξάνει τα ποσοστά της κοντά στο 5%, επαναφέρουν στο προσκήνιο την κρισιμότητα της Μακεδονίας στις επερχόμενες κάλπες και εκ τούτου μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί η χθεσινή παρυυσία και τα μηνύματα του πρωθυπουργού από το βήμα του προσυνεδρίου της ΝΔ.

Ήδη άλλωστε ετοιμάζονται σειρά επισκέψεων και περιοδειών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα, όσο πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, προκειμένου να καμφθεί η όποια τάση που αυτή τη στιγμή αποτυπώνεται προς κόμματα "πιο δεξιά" από τη ΝΔ.

Κρίσιμο ρόλο τις επόμενες ημέρες αναμένεται να παίξει και η Εκκλησία, καθώς δεν αποκλείεται ενόψει του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, πολλοί ιερείς να συντηρήσουν το κλίμα αντιπαράθεσης που προέκυψε με την κυβέρνηση και τους βουλευτές της, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια γεγονός που επηρεάζει πιστούς και πιο συντηρητικά κοινά.

