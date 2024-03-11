Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το πόρισμα για τα Τέμπη

Αύριο Τρίτη στις 13.00 μ.μ θα κατατεθεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη, από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και μέλη της Επιτροπής: Βασίλη Κόκκαλη, εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρο Αυλωνίτη, τομεάρχη Δικαιοσύνης, Διονύση Καλαματιανό, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και τομεάρχη Παιδείας και Γιάννη Σαρακιώτη, συντονιστή ΕΠΕΚΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.