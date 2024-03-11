Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το πόρισμα για τα Τέμπη

Στη μία το μεσημέρι η κατάθεση του πορίσματος από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

ΣΥΡΙΖΑ

Αύριο Τρίτη στις 13.00 μ.μ θα κατατεθεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη, από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και μέλη της Επιτροπής: Βασίλη Κόκκαλη, εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρο Αυλωνίτη, τομεάρχη Δικαιοσύνης, Διονύση Καλαματιανό, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και τομεάρχη Παιδείας και Γιάννη Σαρακιώτη, συντονιστή ΕΠΕΚΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Τέμπη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark