Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το πόρισμα για τα Τέμπη

Αύριο Τρίτη στις 13.00 μ.μ θα κατατεθεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη, από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και μέλη της Επιτροπής: Βασίλη Κόκκαλη, εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρο Αυλωνίτη, τομεάρχη Δικαιοσύνης, Διονύση Καλαματιανό, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και τομεάρχη Παιδείας και Γιάννη Σαρακιώτη, συντονιστή ΕΠΕΚΕ.
Πηγή: skai.gr
