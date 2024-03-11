«Απόψε στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, μ' αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο, με τα συλλαλητήρια που γίνονται ταυτόχρονα σε πολλές ακόμα μεγάλες πόλεις της χώρας, τα οποία θα συνεχιστούν αύριο και μεθαύριο, το ΚΚΕ πραγματοποιεί μια σημαντική παρέμβαση στις εξελίξεις.

Με την παρουσία μας, με τη φωνή μας, σπάμε την "ομερτά" που η κυβέρνηση της ΝΔ και όλα τα άλλα κόμματα θέλουν να επιβάλουν γύρω από την εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που μαίνονται στην περιοχή, την εμπλοκή σε όλους τους επικίνδυνους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ» τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ομιλία του στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ενάντια στην πολεμική εμπλοκή.

Κατήγγειλε την «επί πέντε μήνες γιγαντιαία στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ και της ΕΕ» και σημείωσε: «Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε ότι μας χωρίζει μέγα ιδεολογικό και πολιτικό χάσμα με την Χαμάς. Σήμερα όμως, με πάνω από 30.000 νεκρούς στη Γάζα, έχει πια αποδειχθεί περίτρανα αυτό που λέγαμε και τότε, ότι η ψευδεπίγραφη "αυτοάμυνα" του Ισραήλ ήταν και είναι ένα χυδαίο πρόσχημα. Η ανεπανάληπτη θηριωδία που έχει εξαπολύσει, έχει καταλύσει κάθε γραπτό ή άγραφο κανόνα πολέμου, βομβαρδίζοντας νοσοκομεία, κατοικίες, σχολεία, τεμένη κι εκκλησίες».

Σημειώνοντας ότι «στόχος της ισραηλινής ηγεσίας είναι η γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης και ο εκτοπισμός όσων επιβιώσουν» υπογράμμισε ότι «φαίνεται καθαρά πως θέλουν να βάλουν στο χέρι όλον τον παραθαλάσσιο χώρο, από την Αίγυπτο έως το Λίβανο, για να ικανοποιηθούν μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, όπως η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ που ανήκει στους Παλαιστίνιους, καθώς και η ενίσχυση των εμπορικών δρόμων από την Ασία προς την Ευρώπη μέσω του Ισραήλ. Η ύπαρξη, η πάλη και η αντίσταση ενός ολόκληρου λαού, του λαού της Παλαιστίνης, αποτελεί "αγκάθι" για την προώθηση αυτών των συμφερόντων».

«Από τις συνέπειες αυτής της πολιτικής της αντιδραστικής κυβέρνησης του Ισραήλ, για τα συμφέροντα των καπιταλιστών, υποφέρει και ο ίδιος ο λαός του Ισραήλ. Είναι άξια του θαυμασμού και της αλληλεγγύης μας η πάλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, των συντρόφων μας, Εβραίων και Αράβων, που με σθένος αντιστέκονται σε αυτή τη βαρβαρότητα, παρά τις διώξεις που έχουν εξαπολυθεί εναντίον τους» είπε.

Αναφέρθηκε επίσης, λεπτομερώς, στους οξύτατους ανταγωνισμούς μεταξύ των αστικών τάξεων της περιοχή, αλλά και των ισχυρότερων ιμπεριαλιστικών κρατών που «ενδιαφέρονται για την περιοχή».

«Μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα των αντιθέσεων, η κυβέρνηση της ΝΔ, έχοντας τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ καθώς και της Ελληνικής Λύσης και των άλλων ακροδεξιών μορφωμάτων, ανέλαβε τη στήριξη της ισραηλινής πολεμικής επιχείρησης στη σφαγή του λαού της Παλαιστίνης, σε αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Μετά την αποστολή της ελληνικής πυροβολαρχίας «Πάτριοτ» στη Σαουδική Αραβία, τώρα έχουμε την αποστολή της φρεγάτας «Ύδρα» στην Ερυθρά Θάλασσα, με το πρόσχημα της «προστασίας της ναυσιπλοΐας». Μάλιστα, η Ελλάδα ανέλαβε και τη διοίκηση της πολεμικής ναυτικής αποστολής «Aspides» της ΕΕ, που σχεδιάζεται σε συνεργασία με την αντίστοιχη επιχείρηση, όπου ηγούνται οι ΗΠΑ» ανέφερε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Αυτή η απροκάλυπτη στήριξη στο Ισραήλ, δεν γίνεται γιατί απλώς "μας το σφύριξαν" η ΕΕ και οι ΗΠΑ, αλλά γιατί η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, έχουν "πυξίδα» τους τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης της χώρας».

«Είναι πέρα για πέρα δίκαιες οι αντιδράσεις, που έχουν προκληθεί στις γραμμές των μόνιμων στελεχών και των εφέδρων των Ενόπλων Δυνάμεων γι' αυτήν την κυνική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης» είπε, υπογραμμίζοντας ότι «δεν πάνε στο "στόμα του λύκου" για να υπερασπιστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, όπως ορκίστηκαν. Δεν πήγαν εθελοντικά».

«Το ΚΚΕ από εδώ από το Σύνταγμα καλεί το λαό μας να μην επιτρέψει να συνεχίζεται αυτή η εγκληματική εμπλοκή» τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας.

Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στον επί δύο χρόνια συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία κάλεσε τον πρωθυπουργό να «ενημερώσει τι συζήτησε με τον Ζελένσκι, τι συμφώνησε και σε τι καινούριους κινδύνους ετοιμάζεται να μας μπλέξει».

Υπενθύμισε ότι «το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή ανέδειξε τον αντιλαϊκό χαρακτήρα αυτού του πολέμου», αναφέρθηκε στους οξύτατους -εδώ και χρόνια- ανταγωνισμούς στην περιοχή μεταξύ καπιταλιστικής Ρωσίας και των συμμάχων της από τη μιά και των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ από την άλλη και υπογράμμισε ότι το ΚΚΕ «απέρριψε, από την πρώτη μέρα της ρωσικής εισβολής και πολύ νωρίτερα, τα προσχήματα - υπαρκτά και ανύπαρκτα - που αξιοποιήθηκαν από την κάθε πλευρά του άδικου αυτού ιμπεριαλιστικού πολέμου, που σπρώχνει δύο λαούς, τον ρώσικο και τον ουκρανικό, που μαζί μεγαλούργησαν στα 70 χρόνια του σοσιαλισμού, να αλληλοσκοτώνονται για "τ' αφέντη το φαί"».

Επισήμανε «τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχουν αναλάβει στον πόλεμο η ΕΕ και οι ηγετικές της δυνάμεις» προκειμένου να «υπερασπιστεί από τους ανταγωνιστές της τις επενδύσεις που έχουν κάνει στην Ουκρανία τα δυτικό-ευρωπαϊκά μονοπώλια, τα οποία προσδοκούν να αναλάβουν τη χρυσοφόρα κατασκευαστική "ανοικοδόμησή" της, στην οποία έχει δηλώσει "παρούσα" και η ελληνική αστική τάξη».

Ανέφερε επίσης, ότι «αυτά τα δύο χρόνια πολέμου οι λαοί της Ευρώπης πλήρωσαν και εξακολουθούν να πληρώνουν την αδρά χρηματοδότησή του από την ΕΕ».

Είπε, σε άλλο σημείο της ομιλίας του ότι παρά τις διαβεβαιώσεις Μητσοτάκη «πως δεν θα φτάσουμε μέχρι του σημείου να στείλουμε ελληνικά στρατεύματα στην Ουκρανία, ήδη σήμερα οι συμμαχίες στις οποίες εμπλέκεται η χώρα μας, με τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, την κάνει συμμέτοχη στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο με την Ρωσία.

Ήδη σήμερα η Σούδα, η Αλεξανδρούπολη, η Λάρισα και όλες οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, που αξιοποιούνται από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ στον πόλεμο ενάντια στη Ρωσία, είναι στόχοι αντιποίνων απ' αυτήν».

«Καμία εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρχει στις όποιες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης της ΝΔ, που με την πολιτική της και τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, των εθνικιστικών κομμάτων, έχει στοχοποιήσει τη χώρα και το λαό μας» τόνισε.

Ο Δ. Κουτσούμπας προειδοποίησε, ακόμα μια φορά, ότι «σήμερα προετοιμάζονται νέοι επώδυνοι συμβιβασμοί για τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία της χώρας, για να "στρωθεί ο δρόμος" στη λεγόμενη "συνεκμετάλλευση" από τα κάθε είδους μονοπωλιακά συμφέροντα, με ανυπολόγιστες συνέπειες για το μέλλον των δυο λαών, για την ειρήνη, αλλά και το περιβάλλον».

«Για άλλη μια φορά θα τονίσουμε πως το δίλημμα ΝΑΤΟϊκή διευθέτηση στα ελληνοτουρκικά ή θερμό επεισόδιο και πόλεμος είναι ένα κάλπικο δίλημμα, μιας και το ένα κάθε άλλο παρά αποκλείει το άλλο.

Ο λαός μας δεν πρέπει να έχει καμία εμπιστοσύνη σε αυτούς που τον σέρνουν στον πόλεμο! Κανένα άλλοθι δεν πρέπει να δώσουμε στους εμπρηστικούς και φιλοπόλεμους σχεδιασμούς του ευρωατλαντικού ιμπεριαλισμού» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Τώρα είναι η ώρα να ακουστεί ένα μεγάλο ΟΧΙ στη μετατροπή της χώρας μας σε "αιχμή του δόρατος" στους ιμπεριαλιστικούς δολοφονικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ. Τώρα να ακουστεί το μεγάλο ΝΑΙ στο δικαίωμα να ζούμε ειρηνικά, με αλληλεγγύη με τους άλλους λαούς, νοικοκύρηδες στον τόπο μας» τόνισε.

«Πολύ πιο ηχηρό να είναι και το μήνυμα που θα λάβει η κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και η ΕΕ του πολέμου στις προσεχείς εκλογές! Το μόνο ψηφοδέλτιο που μπορεί να μεταφέρει αυτό το αντιπολεμικό μήνυμα, για να ακουστεί σε όλη την Ευρώπη, είναι αυτό του ΚΚΕ.

Ο λαός έχει τη δύναμη να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις, για να μπει τέλος στον σάπιο κόσμο των πολέμων! Για να δυναμώσει η εργατική - λαϊκή αντιπολίτευση και αντεπίθεση. Ο λαός έχει τη δύναμη και μπορεί να τη δείξει στο δρόμο του αγώνα, για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, κρατώντας το τιμόνι της εξουσίας στα δικά του χέρια, για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες» είπε και κατέληξε στην ομιλία του:

«Γιατί τα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα και τα κέρδη των λίγων είναι ασυμβίβαστα. Γιατί η μόνη πραγματική διαχωριστική γραμμή είναι: Ή με το κεφάλαιο, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ ή με τον εργαζόμενο λαό και τις ανάγκες του!

Γιατί η οριστική λύση βρίσκεται στην ανατροπή του κόσμου της εκμετάλλευσης και των πολέμων, βρίσκεται στην κοινωνία της πραγματικής λαϊκής ευημερίας, της αλληλεγγύης, της φιλίας των λαών, της ειρήνης, τον Σοσιαλισμό!

Βαδίζουμε μαζί τον δρόμο της ανατροπής, μέχρι τη νίκη του λαού! Με πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ για μια μεγάλη πανευρωπαϊκή αντεπίθεση! Σπάμε τα δεσμά της ΕΕ! Για την Ελλάδα και την Ευρώπη των εργατών και όλων των εργαζομένων, των αγροτών, της ειρήνης και της ευημερίας των λαών!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

