Πρωινή ενημέρωση στον ΣΚΑΪ επτά ημέρες την εβδομάδα

Από αυτό το Σαββατοκύριακο και κάθε εβδομάδα από τις 05.30 το πρωί, ο Δημήτρης Οικονόμου, ο Άκης Παυλόπουλος, ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος, θα βρίσκονται εναλλάξ, έως το καλοκαίρι, στο στούντιο του ΣΚΑΪ, για τη δική τους «ΚΑΛΗΜΕΡΑ». Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, αναλύσεις αλλά και απαντήσεις σε όλα όσα θέλουν να γνωρίζουν οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ. Στην ατζέντα της εκπομπής, τα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε και οι εξελίξεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, με καλεσμένους τους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και ειδικούς.

Στις 9:40 η σκυτάλη της ενημέρωσης περνάει στους «ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥΣ» Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη με ειδήσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας, απευθείας συνδέσεις και ενδιαφέροντα ρεπορτάζ από τον όλο τον κόσμο!

Πηγή: skai.gr

