Στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης αναβιώνει οπαδικό επεισόδιο που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019, στο γήπεδο του ΤΕΦΑΑ στη Θέρμη, όταν πολυπληθής ομάδας ατόμων εισέβαλε στο αγωνιστικό τερέν όπου αγωνιζόταν η ομάδα Κ-17 του Ολυμπιακού Θεσσαλονίκης (ανήκει στις ακαδημίες των «ερυθρολεύκων»), αφαιρώντας από τους αθλητές τις φανέλες τους.

Ανάμεσα στους 13 κατηγορούμενους είναι καταδικασθείς για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, κατά το «τυφλό» οπαδικό επεισόδιο που συνέβη την 1η Φεβρουαρίου 2022.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου βρέθηκαν 9 από τους 13 κατηγορούμενους και όλοι εκπροσωπούνται από πληρεξούσιους δικηγόρους.

Ο καταδικασθείς για τη δολοφονία του Άλκη (τιμωρήθηκε με συνολική ποινή κάθειρξης 20 ετών) δεν μετήχθη από τις φυλακές Τρικάλων, όπου εκτίει την ποινή του.

«Ηρθαν για εκφοβισμό, μας πήραν τα ρούχα»

«Εμφανίστηκαν ξαφνικά και μας έβριζαν. Ήρθαν για εκφοβισμό, όχι για να κάνουν κάποιο κακό. Αν ήθελαν θα το έκαναν», είπε στην κατάθεσή του ο υπεύθυνος της ομάδας των ακαδημιών του Ολυμπιακού Θεσσαλονίκης, που ανέφερε ότι δέχθηκε χτύπημα.

«Είχα να προστατέψω 15 παιδιά που ήταν στην ομάδα μας. Από έναν παίκτη κάποιος τράβηξε και έσκισε μια φανέλα που φορούσε. Πήραν τον σάκο με τα ρούχα που είχαν το σήμα του Ολυμπιακού. Η φράση που ακούστηκε πολλές φορές ήταν "βγάλτε τις φανέλες και δεν θα σας πειράξουμε"», κατέθεσε ο ίδιος μάρτυρας.

Τη «σκυτάλη» των καταθέσεων πήρε ο γιος του, που αγωνιζόταν τη συγκεκριμένη μέρα και δέχθηκε κι αυτός χτυπήματα. «Απευθύνθηκαν στους γονείς μας φωνάζοντας "γιατί τα παιδιά παίζουν σε αυτή την ομάδα". Οι περισσότεροι έβγαλαν τις φανέλες και τα σορτσάκια. Εγώ κι ένας συμπαίκτης μου δεν υπακούσαμε και εκείνοι αντέδρασαν. Εκτιμώ ότι ήθελαν να μας φοβίσουν», ανέφερε ο νεαρός.

Μεταξύ των πράξεων που αποδίδονται στους κατηγορούμενους είναι αυτές της ληστείας κατά συναυτουργία, της συνέργειας στην προηγούμενη πράξη, της διατάραξης κοινής ειρήνης και της παραβίασης του νόμου περί Αθλητισμού.

Οι 13 κατηγορούμενοι ταυτοποιήθηκαν ύστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης. Προς την κατεύθυνση αυτή έγινε άρση τηλεφωνικού απορρήτου σε δεκάδες υπόπτους με βάση την ενεργοποίηση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή, ενώ κάποιοι αναγνωρίστηκαν από αυτόπτες μάρτυρες.

Η δίκη διεκόπη για την επόμενη εβδομάδα.

