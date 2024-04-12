Μέσα στις πρώτες τρεις μέρες που έχει τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα επώνυμων καταγγελιών για το μπούλινγκ ( stop-bullying.gov.gr) έχουν γίνει πάνω από 20 καταγγελίες, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 η υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρή.

Σημείωσε ότι με τις επώνυμες καταγγελίες ο καταγγέλλων ή η καταγγέλλουσα μπορεί να ενημερώνεται για την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ αποφεύγονται οι ψευδείς καταγγελίες.

Η κ. Μακρή εξήγησε ότι με το που γίνεται μία καταγγελία ενεργοποιείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο από κατάλληλα επιμορφωμένους ανθρώπους.

Απαντώντας σε ερώτηση αν έχει ενεργοποιηθεί η ποινή να πληρώνει η οικογένεια ενός εφήβου τις ζημιές που ενδεχομένως να προκαλέσει στο σχολείο, σημείωσε ότι ακόμα δεν έχει γίνει αυτό, διευκρινίζοντας ότι πρέπει πρώτα να προηγηθεί μία διαδικασία ώστε να βεβαιωθεί η ζημιά και στη συνέχεια να γίνει η είσπραξη.

Για την υποβολή επώνυμης αναφοράς:

Δικαίωμα πρόσβασης στην πλατφόρμα για την υποβολή επώνυμων αναφορών έχουν:

οι γονείς και όσοι/όσες έχουν την επιμέλεια μαθητών/τριών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και

οι μαθητές/τριες, που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η πρόσβαση κάθε χρήστη στην πλατφόρμα διασφαλίζεται με τη χρήση ατομικών κωδικών εισόδου. Η πιστοποίηση των μαθητών/τριών γίνεται μέσω των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικός) που διαθέτουν στον κατάλογο μελών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.).

Η πιστοποίηση των γονέων και όσων έχουν την επιμέλεια των μαθητών/τριών γίνεται μέσω των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Taxis).

Πηγή: skai.gr

