Μέσα στις πρώτες τρεις μέρες που έχει τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα επώνυμων καταγγελιών για το μπούλινγκ ( stop-bullying.gov.gr) έχουν γίνει πάνω από 20 καταγγελίες, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 η υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρή.
Σημείωσε ότι με τις επώνυμες καταγγελίες ο καταγγέλλων ή η καταγγέλλουσα μπορεί να ενημερώνεται για την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ αποφεύγονται οι ψευδείς καταγγελίες.
Η κ. Μακρή εξήγησε ότι με το που γίνεται μία καταγγελία ενεργοποιείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο από κατάλληλα επιμορφωμένους ανθρώπους.
Απαντώντας σε ερώτηση αν έχει ενεργοποιηθεί η ποινή να πληρώνει η οικογένεια ενός εφήβου τις ζημιές που ενδεχομένως να προκαλέσει στο σχολείο, σημείωσε ότι ακόμα δεν έχει γίνει αυτό, διευκρινίζοντας ότι πρέπει πρώτα να προηγηθεί μία διαδικασία ώστε να βεβαιωθεί η ζημιά και στη συνέχεια να γίνει η είσπραξη.
Για την υποβολή επώνυμης αναφοράς:
- Δικαίωμα πρόσβασης στην πλατφόρμα για την υποβολή επώνυμων αναφορών έχουν:
- οι γονείς και όσοι/όσες έχουν την επιμέλεια μαθητών/τριών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και
- οι μαθητές/τριες, που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
- Η πρόσβαση κάθε χρήστη στην πλατφόρμα διασφαλίζεται με τη χρήση ατομικών κωδικών εισόδου. Η πιστοποίηση των μαθητών/τριών γίνεται μέσω των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικός) που διαθέτουν στον κατάλογο μελών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.).
- Η πιστοποίηση των γονέων και όσων έχουν την επιμέλεια των μαθητών/τριών γίνεται μέσω των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Taxis).
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.