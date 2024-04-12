Το μεγαλύτερο τζακ ποτ όλων των εποχών στην Ελλάδα: 86 εκατ. ευρώ απόψε από το Eurojackpot

Λίγες ώρες έχουν ακόμη στη διάθεσή τους για να καταθέσουν τα δελτία τους, στα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα, όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν τα 86 εκατομμύρια ευρώ, που κληρώνει απόψε το Eurojackpot. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει διανεμηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Οι συμμετοχές στην αποψινή κλήρωση θα ολοκληρωθούν στις 19:00. Η κατάθεση δελτίων γίνεται τόσο στους πάγκους εξυπηρέτησης των καταστημάτων ΟΠΑΠ, όσο και μέσω της εφαρμογής OPAP Store App. Η κλήρωση του παιχνιδιού θα διεξαχθεί στις 21:00, ενώ το βίντεο της κλήρωσης θα είναι διαθέσιμο, όπως κάθε φορά, στο YouTube κανάλι του Eurojackpot.

Το τυχερό κατάστημα ΟΠΑΠ στη Λαμία γιόρτασε τον νικητή του 1 εκατ. ευρώ

Το ευρωπαϊκό παιχνίδι, που μοιράζει κέρδη έως και 120 εκατ. ευρώ και ήρθε πρόσφατα στη χώρα μας, έχει αναδείξει ήδη έναν μεγάλο νικητή στην Ελλάδα. Πρόκειται για τυχερό παίκτη στη Λαμία, ο οποίος κέρδισε 1 εκατομμύριο ευρώ, στη δεύτερη κατηγορία. Το τυχερό κατάστημα ΟΠΑΠ, όπου κατέθεσε το δελτίο του, ντύθηκε στα χρώματα του Eurojackpot και υποδέχθηκε τους κατοίκους της Λαμίας σε μια εορταστική βραδιά, με πολλή μουσική, γευστικά εδέσματα και εκπλήξεις.

Δείτε τι έγινε στο κατάστημα ΟΠΑΠ του Γιώργου Κούτρα στην οδό Καποδιστρίου 23, στη Λαμία:

Το Eurojackpot γιόρτασε τον πρώτο Έλληνα νικητή που κέρδισε 1 εκατ. ευρώ στη Λαμία

Η ομάδα του ΟΠΑΠ με τους ιδιοκτήτες του τυχερού καταστήματος στη Λαμία

Οι επιλογές στο δελτίο, τα κέρδη και οι κληρώσεις

Το Eurojackpot μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από 10 εκατομμύρια ευρώ και φτάνουν έως και 120 εκατομμύρια ευρώ. Oι κληρώσεις του πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, στις 21:15, και Παρασκευή, στις 21:00, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. Στο δελτίο του Eurojackpot υπάρχουν 6 στήλες συνολικά, με κάθε στήλη να περιλαμβάνει 2 πεδία συμπλήρωσης αριθμών. Οι παίκτες επιλέγουν τουλάχιστον 5 αριθμούς στο πρώτο πεδίο, από το 1 έως το 50, και τουλάχιστον 2 αριθμούς στο δεύτερο πεδίο, από το 1 έως το 12. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής πλήρους ή τυποποιημένου συστήματος, τυχαίας επιλογής αριθμών και συνεχόμενων κληρώσεων. Παράλληλα, οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν και σε ομαδικό δελτίο.

Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν στο Eurojackpot, υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών. Στην Ελλάδα ωστόσο, καθιερώθηκε μια επιπλέον κατηγορία κερδών για τους παίκτες που προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς, έναν σε κάθε πεδίο.

Πηγή: skai.gr

