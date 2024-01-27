Νέα Αριστερά: Η ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχει την τύχη της πανεπιστημιακής αστυνομίας

Απάντηση στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για τις κινητοποιήσεις των φοιτητών δίνει με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε σήμερα για "προβοκάτσιες της Αριστεράς" και υποκινούμενες κινητοποιήσεις στα πανεπιστήμια. Ο κύριος Μαρινάκης επαναφέρει το λεξιλόγιο και τις θεωρίες που χρησιμοποιούσε η Ν.Δ. και η φοιτητική παράταξη που ο ίδιος υπηρετούσε την περίοδο του 2006-2007. Όταν το φοιτητικό κίνημα και οι αγώνες της ακαδημαϊκής κοινότητας οδήγησαν την απόπειρα κατάργησης του άρθρου 16 στον κάλαθο των αχρήστων.

Οι ιδεοληπτικοί υπονομευτές του δημοσίου πανεπιστήμιου θα λάβουν και πάλι την απάντηση τους. Παρά τις απειλές για ποινικοποίηση του αγώνα, τους εκβιασμούς για διακοπή της χρηματοδότησης και για απώλεια των εξεταστικών, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με μαζικές συνελεύσεις πυκνώνουν τις κινητοποιήσεις τους από τον Έβρο έως την Κρήτη. Η ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχει την τύχη που είχε το ανέκδοτο της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Όσο για τις απειλές του κύριου Μαρινάκη για παρέμβαση των δυνάμεων της Αστυνομίας στα πανεπιστήμια, θα επαναλάβουμε: Ούτε να το σκέφτεστε».

