Πολυμέτωπη η κυβερνητική στρατηγική στον δρόμο προς τις κάλπες

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Να περιχαρακώσει τα απτά αποτελέσματα της πενταετούς -πλέον- κυβερνητικής θητείας από τον νιχιλισμό της αντιπολίτευσης και του πολέμου λάσπης που εξαπολύει κατά της ΝΔ, -όπως τονίζουν γαλάζια στελέχη - στοχεύουν Μέγαρο Μαξίμου και Πειραιώς, πλησιάζοντας προς τις κάλπες της 9ης Ιουνίου.

Όσο η κλεψύδρα των ευρωεκλογών αδειάζει η κυβερνητική πλευρά είναι έτοιμη να δεχτεί, αλλά κυρίως να αντιμετωπίσει κάθε συκοφαντική επίθεση εναντίον της, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, γνωρίζοντας ότι το προεκλογικό "ρινγκ" θα περιλαμβάνει και χτυπήματα "κάτω από τη μέση", όπως συμβαίνει με την περίπτωση των Τεμπών και την εργαλειοποίηση ενός τόσο τραγικού δυστυχήματος για μικροκομματικές σκοπιμότητες της αντιπολίτευσης. Επιπλέον, ίσως για πρώτη φορά ο αγώνας δεν θα έχει έναν "κύριο" αντίπαλο, που συνήθως είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά αυτός ο αγώνας θα είναι καταρχάς διμέτωπος και κατά τα φαινόμενα θα καταλήξει και πολυμέτωπος.

Τον "διμέτωπο" τον καθορίζει η παρούσα – τουλάχιστον – δημοσκοπική εικόνα των κομμάτων της δεύτερης και τρίτης θέσης, η οποία μπορεί ,προς ώρας, να εμφανίζει τον ΣΥΡΙΖΑ ως δεύτερο κόμμα, όμως η σχετικά οριακή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ και τα μεταξύ τους σκαμπανεβάσματα, τοποθετούν εξίσου και τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης στο στόχαστρο της προεκλογικής κυβερνητικής στρατηγικής. Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, ωστόσο, φαίνεται να ανακύπτει και ένα τρίτο μέτωπο της κυβέρνησης με τα κόμματα που βρίσκονται "δεξιότερα" από τη ΝΔ και ειδικά σε κάποιες περιοχές της Βορείου Ελλάδος φαίνεται να κερδίζουν συνεχώς έδαφος, στερώντας ψήφους από τη "δεξιά δεξαμενή".

Ένα από τα βασικά ζητήματα που θα τίθενται απ' όλα τα κυβερνητικά χειλη, θα είναι η ανάγκη να δοθεί στη ΝΔ μία καθαρή εντολή για τη σταθερότητα της χώρας αλλά και για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Μία στρατηγική, η οποία εκ του αποτελέσματος – όπως σχολιάζουν κυβερνητικοί παράγοντες – ακολουθήθηκε και κατά τις εθνικές εκλογές του περασμένου καλοκαιριού θέτοντας μια σειρά διλημμάτων στους ψηφοφόρους για την επόμενη μέρα.

Στην επίθεση προς την πλευρά της Κουμουνδούρου, πρωτοστατεί και ο πρωθυπουργός βάλλοντας ευθέως κατά του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και επιχειρώντας να τον "συνδέσει" και να τον παρομοιάσει με τους προκατόχους του που κρίθηκαν και καταψηφίστηκαν από τον ελληνικό λαό, όπως σημειώνουν γαλάζια στελέχη, βάζοντας παράλληλα στο κάδρο και πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Σε αυτό το πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 παρομοίωσε τον Στέφανο Κασσελάκη και τον Κυριάκο Βελόπουλο με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Πάνο Καμμένο, μην αποκλείοντας σε βάθος χρόνου ακόμα και την συνεργασία τους, μιλώντας για κόμματα που κινούνται σε ένα επικίνδυνο μείγμα μηδενισμού, ασυναρτησίας και λαϊκισμού. "Δυστυχώς πια αισθάνομαι ότι βλέπω ένα remake, ξέρετε: βλέπω τον κ. Κασσελάκη και τον κ. Βελόπουλο και μου θυμίζουν πολύ τον κ. Τσίπρα και τον κ. Καμμένο. Πολύ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί κάποια στιγμή συγκυβέρνησαν. Ενώθηκαν αυτές οι δύο ετερόκλητες δυνάμεις και κυβέρνησαν τέσσερα χρόνια" υπενθύμισε. Στο ίδιο "πλάνο" τοποθετείται και ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος τονίζει επαναλαμβανόμενα ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι στην όχθη των νικητών τη βραδιά των εκλογών τερματίζοντας στη δεύτερη θέση.

Σε κάθε περίπτωση και όσο ο χρόνος των ευρωεκλογών πλησιάζει, το Μέγαρο Μαξίμου έχει καταστήσει σαφές ότι καμία συκοφαντία και αιχμή δεν θα μένει αναπάντητη. Μια στρατηγική που βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

- την άμεση και ευθεία απάντηση στα fake news της αντιπολίτευσης,

- την άνευ καθυστέρησης απόκρουση οποιασδήποτε προσπάθειας διαστρέβλωσης των θέσεων και των έργων της κυβέρνησης

- την κατάρριψη με επιχειρήματα και στοιχεία των θεωριών συνωμοσίας,

- την ανάδειξη κινήσεων των αντιπάλων που στρέφουν την πλάτη στη λογική ή υπονομεύουν τη χώρα.





Πηγή: skai.gr

