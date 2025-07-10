Πολιτικός «καύσωνας» με μεγάλη ατζέντα μεταξύ κυβέρνησης - αντιπολίτευσης

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή φανέρωσε πως το φετινό καλοκαίρι θα είναι το πιο θερμό πολιτικά των τελευταίων χρόνων παρά το γεγονός ότι οι εκλογές, σύμφωνα με όσα δηλώνει συνεχώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι κοντά. Ακολουθεί, άλλωστε σίγουρα μια ακόμα μάχη σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στην Ολομέλεια πριν την αυγουστιάτικη ραστώνη. Λίγο μετά τα μέσα Ιουλίου θα κληθεί η Βουλή να αποφασίσει για το αν θα συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Στην κυβέρνηση ακόμα ψάχνουν πώς θα κινηθούν και αναμένουν να δουν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που θα κατατεθεί πιθανότατα στις αρχές της άλλης εβδομάδας. Η φημολογία για νέες αποκαλύψεις υπάρχει και η σύγκρουση της μειοψηφίας με την πλειοψηφία αναμένεται να είναι σφοδρή. Είναι μια ευκαιρία για την αντιπολίτευση και ειδικότερα για το ΠΑΣΟΚ να μειωθεί η «ψαλίδα» με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλουν τα κόμματα να την αφήσουν να πάει χαμένη γνωρίζοντας πως πλησιάζει η ΔΕΘ που είναι το μεγάλο «ατού» του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως θα τοποθετηθεί για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ προειδοποιώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη πως έξω από το κάδρο των «αμαρτωλών» αγροτικών επιδοτήσεων δεν θα βγει η Χαριλάου Τρικούπη και η περίοδος διακυβέρνησής της.

Τα μέτωπα για το Μαξίμου είναι πολλά και το φετινό καλοκαίρι. Τα Τέμπη συντηρούνται στο προσκήνιο από την προανακριτική για τον Κώστα Καραμανλή που θα ολοκληρωθεί την άλλη εβδομάδα, αλλά και από τα δικαστικά συμβούλια που θα ακολουθήσουν για τον πρώην υπουργό Μεταφορών και τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Μπορεί ο πρωθυπουργός να αναφέρθηκε στις οικονομικές παροχές της κυβέρνησης, ωστόσο τη μάχη της ακρίβειας στην αγορά είναι αποφασισμένοι να την αναδείξουν στην αντιπολίτευση. Το άλλο πεδίο σύγκρουσης θα είναι οι φωτιές που ήδη είναι πολλές από τον Ιούνιο. Αποτελεί τον «εφιάλτη» κάθε πλειοψηφίας ειδικά από το 2018 και μετά με την αντιπολίτευση ήδη να μιλά για την ανέτοιμη κρατική μηχανή.

Η επέτειος των δέκα χρόνων από τη διενέργεια του δημοψηφίσματος αποτελεί ένα ακόμα πεδίο αντιπαράθεσης. Χθες αναβίωσε μια κόντρα από τα παλιά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Ο νυν πρωθυπουργός του επιτέθηκε και ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε. Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε τη δημοσιοποίηση των πρακτικών του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών που έγινε την επόμενη ημέρα του δημοψηφίσματος ήταν αναμενόμενο Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ να θυμηθούν τη περίοδο του 2015 που τους χωρίζει όσο τίποτα άλλο. Τα σενάρια επαναφοράς του πρώην επικεφαλής της Κουμουνδούρου στην κεντρική πολιτική σκηνή φουντώνουν συνεχώς από τις παρεμβάσεις του παρά το γεγονός πως ο ίδιος δεν έχει δώσει κάποιο συγκεκριμένο σήμα. Η φημολογία ενισχύεται και από την αναιμική δημοσκοπική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ που από κόμμα εξουσίας έχει βρεθεί πλέον στη ζώνη του 6%.

Στη σύνθετη πολιτική «εξίσωση» έχουν μπει και τα εθνικά θέματα με τη Λιβύη και το μεταναστευτικό που φουντώνει συνεχώς, αλλά και την «πόρτα» του Χαφτάρ στον Ευρωπαίο Επίτροπο και στους υπουργούς Μετανάστευσης της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας.

Εκτός από του τουρκολιβυκό μνημόνιο που ξαναήρθε στο προσκήνιο η Άγκυρα δεν σταματά συνεχώς με παρεμβάσεις αξιωματούχων να δείχνει τα «δόντια» της, ενώ τέλος στην εμπλοκή με την Αίγυπτο για τη Μονή Σινά επιθυμεί να δώσει η κυβέρνηση.

Της είχε ασκηθεί έντονη κριτική μετά την απόφαση του εφετείου της Αιγύπτου με την οποία εμφανιζόταν να μπαίνει σε αμφισβήτηση το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής. Στη σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προχωρά το υπουργείο Παιδείας με νομοσχέδιο στη Βουλή, με βάση το οποίο η Ιερά Μονή του Σινά θα έχει νομική υπόσταση στην Ελλάδα. Μετά την εμπλοκή που είχε προκληθεί με την Αίγυπτο το νέο ΝΠΔΔ θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ιστορικού Μοναστηριού.

Πηγή: skai.gr

