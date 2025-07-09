Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μετωπική σύγκρουση με την Κυβέρνηση εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ που ετοιμάζει το αίτημα για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Οι τελευταίες πληροφορίες μεταθέτουν την κατάθεση της πρότασης για Προανακριτική επιτροπή για την επόμενη εβδομάδα, καθώς, όπως αναφέρουν πηγές στο skai.gr, το υλικό που έχουν στα χέρια τους οι νομικοί του ΠΑΣΟΚ επιβάλει προσεκτική μελέτη και χρειάζεται χρόνος για τη δημιουργία της νομικά στέρεης πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην Κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και προειδοποίησε ότι έρχεται «μνημόνιο επιδοτήσεων».

«Ο Μητσοτάκης φέρνει μνημόνιο επιδοτήσεων και περικοπών. Εμείς θα καταθέσουμε προανακριτική βάση της δικογραφίας η οποία περιγράφει συγκεκριμένα εγκλήματα. Η δικογραφία μιλάει για δύο υπουργούς. Επειδή δεν θέλω να δώσω καμιά διέξοδο διαφυγής στη Νέα Δημοκρατία θα πάμε by the book της δικογραφίας. Για να καταλάβει ο λαός ότι δεν θέλουν διερεύνηση. Εάν θέλουν διερεύνηση να ψηφίσουν την προανακριτική του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πρωινή εκπομπή του OPEN.

Πυρά κατά κυβέρνησης για Λιβύη

Η Ελλάδα και η ΕΕ βρίσκονται μπροστά σε μια κρίση, πρέπει να δράσουν άμεσα, ενιαία και με σαφή στρατηγική η οποία ήταν απούσα στο προηγούμενο διάστημα αναφέρουν σε κοινή δήλωση η υπεύθυνη του ΚΤΕ Μετανάστευσης, η Νάντια Γιαννακοπούλου και ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Εξωτερικών Δημήτρης Μάντζος σχετικά με την αποπομπή του Υπουργού Μετανάστευσης της Ελλάδας και της αποστολής της Ε.Ε. από τον στρατηγό Χαφτάρ.

Η ΕΕ οφείλει επιτέλους να συνειδητοποιήσει το μέγεθος του ζητήματος και να καταφύγει σε άμεσες παρεμβάσεις προς αντιμετώπισή του με ενιαίο τρόπο και όχι αποσπασματικά παραπέμποντας σε πρωτοβουλίες της εκάστοτε πληττόμενης χώρας της ΕΕ σε διμερές επίπεδο. Τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ρητορικό σχήμα, σημειώνουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η Κυβέρνηση πιάστηκε και πάλι απροετοίμαστη και σημειώνουν ότι κάθε περαιτέρω καθυστέρηση μπορεί να φέρει δραματικά αποτελέσματα που να μας οδηγήσουν σε καταστάσεις που να θυμίζουν τι έγινε δέκα χρόνια πριν.

Βέλη στην Κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική έριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Τον εμφάνισαν, τον Χαφταρ ως την τεράστια επιτυχία Δένδια-Μητσοτάκη, όταν ήρθε στην Ελλάδα. Και ξαφνικά αυτή η στρατηγική μεγάλη επιτυχία του πρωθυπουργού, γίνεται Ταλιμπάν του Ερντογάν. Είναι ήττα της Ελλάδας όσον αφορά το τουρκολιβυκό και είναι και ήττα της Ευρώπης για το προσφυγικό-μεταναστευτικό…Αυτά έπρεπε να τα είχε προνοήσει η κυβέρνηση» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο OPEN.

Πηγή: skai.gr

