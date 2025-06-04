Στο Κάιρο μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας όπου θα έχει συζητήσεις (στις 3 μμ) με τον Αιγύπτιο ομόλογό του για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών.

Η ελληνική πλευρά επιδιώκει από την μία να επαναφέρει το καθεστώς που είχε συμφωνηθεί σε υψηλό επίπεδο και να τηρηθούν οι δεσμεύσεις του προέδρου Σίσι, στηριζόμενη επίσης και σε έγγραφα που κατέθεσε η ίδια η Αίγυπτος στην UNESCO και αναγνωρίζουν την κυριότητα της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας και από την άλλη να διατηρήσει ανοιχτό το κανάλι συνεργασίας με την Αίγυπτο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν τον περασμένο Μάιο οι κ. Μητσοτάκης- Σίσι προχώρησαν σε μια συμφωνία όπου αναγνωρίζονταν ιδιοκτησιακά δικαιώματα στη Μονή. Ωστόσο, η συγκεκριμένη συμφωνία δεν υπογράφθηκε και η ελληνική πλευρά ήρθε ενώπιον ενός δικαστικού τετελεσμένου. Τώρα, η Αθήνα σκοπεύει να πιέσει την αιγυπτιακή κυβέρνηση να τηρήσει τα συμφωνηθέντα του Μαΐου κυρίως για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής και της περιουσίας της, η οποία κινδυνεύει να δημευτεί με βάση την απόφαση αυτή του αιγυπτιακού δικαστηρίου.

Αυτό που μένει να φανεί είναι ποια στάση θα υιοθετήσει η αιγυπτιακή κυβέρνηση και αν θα προχωρήσει τελικά στην υπογραφή της συγκεκριμένης συμφωνίας που εκκρεμεί εδώ και μήνες ή αν θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την απόφαση του δικαστηρίου για να υπάρξουν τροποποιήσεις στο συγκεκριμένο κείμενο. Από αιγυπτιακής πλευράς επαναλαμβάνεται σταθερά ο σεβασμός και η εξασφάλιση του δικαιώματος άσκησης θρησκευτικών καθηκόντων, ωστόσο, όπως επισημαίνουν πηγές με γνώση της πορείας των διαπραγματεύσεων, αυτό ποτέ δεν ήταν υπό αμφισβήτηση, ούτε αφορούσε τη δικαστική διαδικασία κάτι τέτοιο.

Αγκάθι στις διαπραγματεύσεις παραμένει το γεγονός πως η απόφαση του αιγυπτιακού Εφετείου που αμφισβητεί την κυριότητα της Μονής εδράζεται στην επιθυμία ορισμένων ισχυρών παραγόντων στην Αίγυπτο να μετατρέψουν την περιοχή σε τουριστικό τοπόσημο.

«Η Ελλάδα υποστηρίζει το από αιώνων διαμορφωθέν καθεστώς της Μονής και θα επιδιώξει την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την αιγυπτιακή πλευρά όπως ακριβώς έχουμε πει στη βάση όλων όσα συζητήθηκαν και ανακοινώθηκαν στο ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών με γνώμονα την διαφύλαξη του χαρακτήρα της Μονής», υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Η επιτροπή που θα συνοδεύσει τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας απαρτίζεται από στελέχη των υπουργείων Εξωτερικών, Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων, έχει στόχο την αποτροπή τετελεσμένων που θα αλλοιώσουν τη φυσιογνωμία και το νομικό καθεστώς της Μονής, καθώς και την επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων στη βάση της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντούλ Φατάχ Αλ Σίσι στην Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

