Νέα πρωτιά με διαφορά οκτώ μονάδων για την AfD

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) προηγείται με οκτώ ποσοστιαίες μονάδες σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Insa, συγκεντρώνοντας 29% έναντι 21% της Χριστιανικής Ένωσης υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Η AfD πλησιάζει για πρώτη φορά στο 30% σε ομοσπονδιακό επίπεδο, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό εφόσον επωφελείται από τα λάθη της κυβέρνησης και το αρνητικό οικονομικό και κοινωνικό κλίμα στη Γερμανία.

Με ένα νέο ιστορικό προβάδισμα η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία αφήνει πίσω της με διαφορά οκτώ ποσοστιαίων μονάδων τη Χριστιανική Ένωση υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Στην τελευταία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Insa για λογαριασμό της εφημερίδας Βild, η ΑfD της Αλίς Βάιντελ και του Τίνο Κρουπάλα κινείται σε ομοσπονδιακό επίπεδο στο 29%, ενώ η Χριστιανική Ένωση αγγίζει το 21%.



Η AfD πλησιάζει έτσι για πρώτη φορά οριακά το 30% σε δημοσκόπηση. Σύμφωνα με σχόλια στον γερμανικό Τύπο, ποτέ ξανά δεν ήταν τόσο ισχυρή σε δημοσκόπηση, επωφελούμενη από τα λάθη της γερμανικής κυβέρνησης και το ευρύτερα αρνητικό κλίμα στη γερμανική οικονομία και κοινωνία.



Τρίτοι έπονται οι Πράσινοι με 14%, ακολουθούν οι συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες με 12% και τελευταία έρχεται η Αριστερά με 11%. Φιλελεύθεροι και Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ κινούνται κάτω από το εκλογικό όριο του 3% και δεν θα έμπαιναν στη γερμανική βουλή, αν διεξάγονταν εκλογές τώρα.



Η δυσαρέσκεια των πολιτών στο πρόσωπο του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς καταγράφει επίσης νέο αρνητικό ρεκόρ και κινείται πλέον στο 77%, σκιαγραφώντας την πολιτική φθορά που έχει υποστεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα (εντός του πρώτου χρόνου διακυβέρνησης). Το ποσοστό αυτό μάλιστα πλέον αυξάνεται σε εβδομαδιαία βάση. Ταυτόχρονα, το 78% των ερωτηθέντων αξιολογεί συνολικά αρνητικά το έργο της γερμανικής κυβέρνησης.

Οι Γερμανοί δικαστές προβλέπουν το μέλλον

Την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλούν οι προειδοποιήσεις της Ένωσης Γερμανών Δικαστών με αφορμή την επικείμενη Διάσκεψη των υπ. Δικαιοσύνης των γερμανικών κρατιδίων για κίνδυνο παρεμβάσεων στη γερμανική Δικαιοσύνη από την πολιτική εξουσία, μέσω της διαδικασίας επιλογής δικαστών και εισαγγελέων, που θα μπορούσε να μπλοκαριστεί από κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες καθώς επίσης και μέσω πιέσων από υπ. Δικαιοσύνης προς τους εισαγγελείς με «οδηγίες» για την ποινική αντιμετώπιση εγκλημάτων.



Ο επικεφαλής της Ένωσης, Σβεν Ρέμπεν, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων της Ευαγγελικής Εκκλησίας, προειδοποιεί για κίνδυνο στην ανεξαρτησία της γερμανικής Δικαιοσύνης σε περίπτωση που πέσουν στα λάθος χέρια «παραθυράκια» των γερμανικών νόμων. Ο Ρέμπεν έχει κατά νου κυρίως το παράδειγμα της Θουριγγίας, όπου η AfD μπλοκάρει ήδη, όπου μπορεί, τη σύνθεση δικαστικών συμβουλίων και την εκλογή νέων εισαγγελέων.

Πηγή: Deutsche Welle

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