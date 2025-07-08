ΠΑΣΟΚ: Στο φουλ οι μηχανές για την Προανακριτική - Πυρά κατά Τσίπρα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η νομική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εργάζεται πυρετωδώς προκειμένου να παραδώσει στα τέλη της εβδομάδας το τελικό κείμενο για την πρόταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη στον Νίκο Ανδρουλάκη και τους βουλευτές του κινήματος.

Στόχος είναι η κατάθεση του αιτήματος το συντομότερο δυνατόν, μόλις η νομικά τεκμηριωμένη πρόταση ολοκληρωθεί και εντός της εβδομάδας, με έμπειρα στελέχη να αφήνουν ένα μικρό παράθυρο κατάθεσης του αιτήματος στην αρχή της επόμενης. Αναμένεται πριν την κατάθεση να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για την πλήρη ενημέρωση των βουλευτών της πράσινης παράταξης.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν κάλεσμα σε όλους τους βουλευτές να υπερψηφίσουν το αίτημα του ΠΑΣΟΚ.

«Για να αποδοθούν ευθύνες, πρέπει πρώτα να διερευνηθούν και για αυτό καλούμε όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να υπερψηφίσουν την πρόταση που θα καταθέσουμε τις επόμενες ημέρες για προανακριτική, ώστε να μη μείνει τίποτα στο σκοτάδι», σημείωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη στην ΕΡΤ.

Τι ζητά το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τη σκληρή ρητορική προειδοποιώντας ότι δεν θα περάσει με μια τροπολογία στο πόδι -όπως σχεδιάζει η κυβέρνηση- το σχέδιο ανασυγκρότησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, στη Χαριλάου Τρικούπη επεξεργάζονται πλαίσιο του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ. Το βασικό πλέγμα των προτάσεων, που όμως διανθίζονται και άλλο τις τελευταίες ώρες, είναι:

Θεσμική αναδιοργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως πραγματικά ανεξάρτητου οργανισμού με διακριτές αρμοδιότητες από το ΥΠΑΑΤ, όπου οι επιλογές των προέδρων και αντιπροέδρων του θα ακολουθούν διαδικασίες ΑΣΕΠ.

Στελέχωση του οργανισμού με διοικητικό, τεχνικό και ελεγκτικό προσωπικό.

Εφαρμογή διαδικασιών ΑΣΕΠ σε όλες τις θέσεις ευθύνης προσωπικού.

Διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων του οργανισμού με δημόσιους οργανισμούς, όπως ΑΑΔΕ, Κτηματολόγιο, Δασολόγιο, ΕΦΚΑ κ.λπ.

Απόκτηση αυτονομίας και ανεξαρτησίας του πληροφοριακού συστήματος του Οργανισμού - αποδέσμευσή του από τις τεχνικές εταιρείες συμβούλων.

Στη Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι η γραμμή άμυνας του Μεγάρου Μαξίμου πως ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε, δεν πείθει και βάζουν στο κάδρο των πολιτικών ευθυνών τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Είναι δεδομένο ότι το σκάνδαλο αυτό έχει σφραγίδα, έχει ονοματεπώνυμο και πολιτική ευθύνη στον Πρωθυπουργό», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, ΚώσταςΤσουκαλάς στο Mega News. Στελέχη της πράσινης παράταξης επαναφέρουν το αίτημα για πολιτική αλλαγή, αφού ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη διαλεύκανση του σκανδάλου.

«Το σύστημα Μητσοτάκη ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Κουράστηκε και κούρασε. Έξι χρόνια είναι αρκετά. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη συμπλήρωση έξι ετών διακυβέρνησης της ΝΔ.

Πυρά κατά Τσίπρα

Οι κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού έχουν μπει εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο της Χαριλάου Τρικούπη, και ενώ επίσημα αποφεύγονται οι τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για την ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, με πολλά από τα στελέχη της πράσινης παράταξης να τονίζουν ότι ο λαός έχει μνήμη, η αποκάλυψη των πρακτικών από το κρίσιμο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών το 2015, προκάλεσε σφοδρή αντίδραση και ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που τονίζει ότι ιστορία δεν γράφεται με όρους μάρκετινγκ, αλλά από το βίωμα του ελληνικού λαού.

«Ο άνθρωπος που εξελέγη Πρωθυπουργός δεσμευόμενος για την κατάργηση των μνημονίων με έναν νόμο και ένα άρθρο και διοργάνωσε το δημοψήφισμα των 5 εργάσιμων ημερών παίζοντας τη χώρα στα ζάρια, επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία...

Αντί για κατάργηση των μνημονίων, έφερε το τρίτο, αχρείαστο και επαχθέστερο μνημόνιο, το υπερταμείο και την υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας για 99 έτη...

Το ΠΑΣΟΚ και η αείμνηστη Πρόεδρός του Φώφη Γεννηματά επέδειξαν τότε μια υπεύθυνη και πατριωτική στάση με πολιτική γενναιότητα και θάρρος.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και την επιτακτική ανάγκη υπέρβασης του ζοφερού αδιεξόδου για την Ελλάδα και τους Έλληνες και όχι στους προφανείς τυχοδιωκτισμούς του κ. Τσίπρα», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.



