Δημοσκόπηση Marc: Σταθερά 2ος ο Τσίπρας, 3η η Καρυστιανού - Εξαϋλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ

Σταθερά πρώτη είναι η ΝΔ, με δεύτερο κόμμα να αναδεικνύεται η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc για την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα». Σύμφωνα με τα στοιχεία, τη μάχη της τρίτης θέσης δίνουν το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ καταγράφεται στο 30,8%, η ΕΛ.Α.Σ. 15,7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 10,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,3%, με απώλεια 3,2 μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας. Σημαντικές απώλειες εμφανίζουν και όλα τα «παλιά» κόμματα.

Το ποσοστό της ΝΔ εμφανίζεται μειωμένο κατά 1,4 μονάδες, με τους αναλυτές της Marc να εξηγούν πως πρόκειται για ένα τεχνικό ζήτημα, καθώς διαπιστώνουν ότι με την έλευση των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού μεγαλώνει το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι δεν είχαν ψηφίσει στις εκλογές του Ιουνίου και τώρα προτίθενται να το πράξουν.

Στην ερώτηση για το ποιος είναι πιο κατάλληλος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 31%, ο Αλέξης Τσίπρας 16,4%, η Μαρία Καρυστιανού 6,7% και στο 5,2% βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Οκτακομματική Βουλή

Η δημοσκόπηση δείχνει πως η επόμενη Βουλή θα είναι οκτακομματική. Εκτός μένει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα ποσοστά του οποίου καταρρέουν στο 1,8%, ενώ η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου μπαίνει οριακά στη Βουλή με 3,7% στην εκτίμηση ψήφου, δηλαδή μέσα στα όρια του στατιστικού λάθους.

Η Marc μετρά και τη βεβαιότητα των ψηφοφόρων για την επιλογή τους στην κάλπη, μια μέτρηση που έχει ενδιαφέρον και βγάζει εντυπωσιακά αποτελέσματα: το μικρότερο ποσοστό αβεβαιότητας για την ψήφο του έχει το κομμάτι του εκλογικού σώματος που επιλέγει ΝΔ, καθώς «πολύ ή αρκετά σίγουροι» είναι το 85,9% και το 13,9% δηλώνει «ίσως και να αλλάξω» ή «καθόλου σίγουρος» για την επιλογή του, ενώ ακολουθεί η ΕΛΑΣ με αβεβαιότητα ψήφου στο 18,9%.

Τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα ψήφου έχουν οι πολίτες που επιλέγουν Ελληνική Λύση (48,3%), Πλεύση Ελευθερίας (40,7%), ΠΑΣΟΚ (35,1%), Ελπίδα για τη Δημοκρατία (33,6%) και το ΚΚΕ (25,2%).



Πηγή: skai.gr

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