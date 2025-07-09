Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την «αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται στη χώρα παράνομα με οποιοδήποτε πλωτό μέσο που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική». Όπως αναφέρεται στην τροπολογία «τα άτομα αυτά επιστρέφονται, χωρίς καταγραφή, στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής». Η διάταξη ισχύει για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Αναμόρφωση του πλαισίου νια την επαγγελματική κατάρτιση υπαλλήλων που χειρίζονται δημόσιες συμβάσεις», το οποίο έχει προγραμματιστεί να τεθεί προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, αύριο Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025.

Την αναστολή εξέτασης αιτήσεων ασύλου για 3 μήνες είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνο Πλεύρη για τις εξελίξεις στο διευρυνόμενο μέτωπο του μεταναστευτικού ζητήματος, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβαση του στη Βουλή, στη διάρκεια της συζήτησης που άρχισε στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Διασφάλιση δημοσιονομικής ισορροπίας: Μεταρρύθμιση πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης» τόνισε ότι «θέλω να ενημερώσω την εθνική αντιπροσωπεία για τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατόπιν σύσκεψης με τους συναρμόδιους υπουργούς για το μεταναστευτικό. Αυτή η έκτακτη κατάσταση απαιτεί έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης. Η ελληνική κυβέρνηση πήρε την απόφαση να προχωρήσει στην αναστολή εξέτασης αιτήσεων ασύλου αρχικά για τρεις μήνες για όσους καταφθάνουν στην Ελλάδα από την Αφρική με πλωτά μέσα. Όσοι μετανάστες εισέρχονται παράνομα στη χώρα θα συλλαμβάνονται και θα κρατούνται.

Η δεύτερη απόφαση μας είναι η δημιουργία μιας, σε πρώτη φάση, και πιθανόν και δεύτερης μόνιμης κλειστής δομής στην Κρήτη.

Τρίτον, οι συζητήσεις μας με τη Λιβύη συνεχίζονται όμως θέλω να είμαι σαφής: οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν, ώστε να αποτρέψουν βάρκες να φεύγουν από τη Λιβύη ή και όταν είναι εφικτό αυτές οι βάρκες να επιστρέφουν από εκεί που ξεκίνησαν. Ας είμαστε όλοι ξεκάθαροι η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα αποφασιστικότητας: η δίοδος στην Ελλάδα κλείνει και αυτό είναι μήνυμα και προς τους διακινητές και στους δυνητικούς πελάτες τους. Η αντίδρασή μας και η στάση μας θα είναι νόμιμη και πολύ αυστηρή. Θα ενημερώσουμε σχετικά την εθνική αντιπροσωπεία».

