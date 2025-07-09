Βουλή: «Σύγκρουση» Νίκου Παππά και Ζωής Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα

Είχε μόλις αποχωρήσει από το βήμα της ολομέλειας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, που εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ για την παρούσα κυβέρνηση και τον πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως επίσης για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς ζήτησε το λόγο για τις «οφειλόμενες απαντήσεις», όπως είπε.

«Σήμερα στο ελληνικό κοινοβούλιο έχουμε ένα δει ένα πάρα πολύ γλυκό και αρμονικό τανγκό, μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και της κ. Κωνσταντοπούλου, οι οποίοι αναπαράγουν συνεχώς τα ίδια επιχειρήματα», σχολίασε ο κ. Παππάς και κατήγγειλε ότι και οι δύο λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το «όχι» «ναι». «Ξεχνάνε και οι δύο ότι έγιναν εκλογές τον Σεπτέμβρη του 2015. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν υποψήφιος με τη ΝΔ που ζητούσε να εφαρμοστεί το προηγούμενο πρόγραμμα, η ΝΔ έχασε, και η κ. Κωνσταντοπούλου κατήλθε στις εκλογές με τον κ. Λαφαζάνη που ανοιχτά, δημοκρατικά, θεμιτά, δικαίωμά τους είναι, ζητούσαν να πάει η χώρα στη δραχμή», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. «Συντονίζονται Μητσοτάκης και Κωνσταντοπούλου στις επιθέσεις απέναντι στην Αριστερά και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι έφερε η δική μας κυβέρνηση το τρίτο χειρότερο μνημόνιο; Σοβαρά μιλάτε; Θα ξεχάσουμε την πρόσφατη οικονομική ιστορία; Δεν έπεσε 25% το ΑΕΠ, μεταξύ 2010 και 2015; Δεν βγήκε η χώρα από την επιτροπεία το 2018; Δεν έχουμε ρυθμισμένο χρέος από εκεί και πέρα;», είπε ο κ. Παππάς.

«Φέρατε μια συμφωνία, την οποία είχε καταψηφίσει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός εκλήθη να ψηφίσει ‘ναι' ή ‘όχι' στην πρόταση Γιουνκέρ, η οποία είχε δώσει ως τελεσίγραφο, 48 ώρες. Και ο ελληνικός λαός, με κλειστές τις τράπεζες, με τα μέσα της προπαγάνδας να λένε ότι όλες οι κοινωνικές δυνάμεις είναι υπέρ του ‘ναι', και με την «Αυγή» να λέει fifty - fifty, ο ελληνικός λαός ψήφισε ‘όχι'. Το τι ψήφισε ο Τσίπρας δεν το ξέρω. Για τον Παυλόπουλο ξέρω ότι ψήφισε ναι. Το τι ψήφισε ο Τσίπρας δεν το ξέρω, είμαι βέβαιη όμως ότι επιθυμούσε, προσευχόταν και υπολόγιζε στο ‘ναι' και υπολόγιζε να φορτώσει στους πολίτες τη δικιά του προδοσία και τη δικιά του κωλοτούμπα», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Δεν είναι γενναίος ο κ. Τσίπρας που πήγε να κρυφτεί πίσω από τους πολίτες. Γενναίοι είναι οι πολίτες που αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους και με τους φόβους τους, ψήφισαν «όχι» και έδωσαν την πιο ισχυρή και ηχηρή εντολή και εσείς την τσαλαπατήσατε καλώντας τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι να σας επικουρήσουν», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και κάλεσε τον κ. Παππά να αναλογιστεί ότι για να μην χάσει υπουργικές καρέκλες ο ΣΥΡΙΖΑ, πρόδωσε τον κόσμο. «Αριστερός δεν είναι όποιος δηλώνει αριστερός και φέρνει μνημόνια», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Οι παθιασμένοι εχθροί της Αριστεράς φαίνεται ότι δεν βρίσκονται μόνο στα κυβερνητικά έδρανα», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

