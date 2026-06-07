Τα πρώτα αποτελέσματα από έναν μικρό αριθμό εκλογικών τμημάτων έδειξαν ότι το κυβερνών κόμμα της Αρμενίας «Πολιτικό Συμβόλαιο» προηγείται στις βουλευτικές εκλογές με 57,14% των ψήφων, σύμφωνα με στοιχεία της εκλογικής επιτροπής της Αρμενίας που μεταδόθηκαν από τη δημόσια τηλεόραση.

Το πρόωρο προβάδισμα για το κόμμα του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν προέκυψε από 110 από τα συνολικά 2.005 εκλογικά τμήματα της Αρμενίας.

Η ψηφοφορία της Κυριακής, οι πρώτες γενικές εκλογές στην Αρμενία μετά τη συντριπτική στρατιωτική ήττα από το Αζερμπαϊτζάν το 2023, θεωρήθηκε ως δοκιμασία για την προσπάθεια του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν να εμβαθύνει τους δεσμούς με τη Δύση και να εξασφαλίσει μια ειρηνευτική συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν μετά από χρόνια συγκρούσεων και πολιτικών αναταράξεων.

Το κόμμα «Πολιτικό Συμβόλαιο» του Πασινιάν, το οποίο έχει φέρει την Αρμενία πιο κοντά στη Δύση από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 2018, αναμετρήθηκε με τρία κύρια φιλορωσικά κόμματα της αντιπολίτευσης.

Δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν πριν από την ψηφοφορία έδειχναν το κυβερνών κόμμα να προηγείται, υποστηριζόμενο από έως και το 32% των ψηφοφόρων, με την «Ισχυρή Αρμενία» να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με έως και 11%.

Πηγή: skai.gr

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