Δημοσκόπηση Pulse: Στη «σκιά» του ΟΠΕΚΕΠΕ η πορεία των κομμάτων

Αν και είναι ακόμα νωρίς για συμπεράσματα η δημοσκόπηση της Pulse, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ήταν η πρώτη αποτύπωση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό σκηνικό. Με δεδομένο πως η υπόθεση των παράνομων κοινοτικών κονδυλίων φέρεται να έχει πολλές «ουρές» και από τη στιγμή που οι διεργασίες στα κόμματα κορυφώνονται για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως αρκετά πράγματα θα αλλάξουν το επόμενο διάστημα.

Η στασιμότητα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου (24%) ήταν μια πρώτη καταγραφή της αναφοράς μέσα στη δικογραφία δυο υπουργών της κυβέρνησης, αλλά και πολλών βουλευτών της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε καταφέρει από τον Απρίλιο που ανακοίνωσε τα μέτρα για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους ενοικιαστές η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας να αλλάζει και να παρουσιάζει μια μικρή, αλλά σταθερή άνοδο. Θα φανεί το επόμενο διάστημα αν αυτό το «φρενάρισμα» της γαλάζιας παράταξης οφείλεται στον αντίκτυπο που φαίνεται να αφήνει η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κυβερνών κόμμα είχε καταφέρει να ξεπεράσει σε όλες σχεδόν τις μετρήσεις το 28,3% των ευρωεκλογών. Στην πλειοψηφία ευελπιστούν να μην αρχίζουν να καταγράφονται ζημιές το επόμενο διάστημα, κάτι που επιθυμεί η αντιπολίτευση.

Τα στοιχεία της Pulse δεν έδειξαν κάποια άνοδο για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο παρέμεινε στο 11,5% στην πρόθεση ψήφου. Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν πέρασε απαρατήρητο πως η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να χάνει δυνάμεις. Έφτασε το 10% πέφτοντας σε σχέση με τα τέλη Μαίου κατά μιάμιση μονάδα. Αυτό που επιθυμούν από εδώ και στο εξής είναι η δεύτερη θέση να μην αποτελεί θέμα ερμηνείας και πιστεύουν πως είναι στο σωστό δρόμο. Αρκεί και το δικό τους «ταμείο» να εμφανίζεται θετικό και όχι στάσιμο.

Η χθεσινή δημοσκόπηση της Pulse κατέγραψε κέρδη μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ που εμφανίστηκε ανεβασμένος στο 6,5% στην πρόθεση ψήφου, κατά μια μονάδα. Από την Κουμουνδούρου στελέχη υποστηρίζουν πως «οι σωστές φιλολαϊκές θέσεις του κόμματος στα μεγάλα ζητήματα (Τέμπη, σκάνδαλα, ΟΠΕΚΕΠΕ, ακρίβεια, καρτέλ κλπ), το επιτυχημένο συνέδριο, η εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και η θετική παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου» οδήγησαν σε αυτή την άνοδο μετά από καιρό. Είναι γεγονός, ωστόσο πως το καλύτερο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πτώση που παρουσίασε στα νούμερα το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθώς η Κουμουνδούρου είχε τις μεγαλύτερες διαρροές προς την Πλεύση Ελευθερίας.

Η επόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη, καθώς τα κόμματα θα αρχίσουν να συντάσσουν τα κείμενά τους για τη νέα προανακριτική επιτροπή που επιθυμούν να συσταθεί. Η κυβέρνηση δείχνει πως δεν κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Η δημοσκόπηση της Pulse έδειξε πως στις επόμενες κάλπες, με τα σημερινά δεδομένα, θα μπορούσε να προκύψει μια εννιακομματική Βουλή με τη Νέα Αριστερά και τη Φωνή Λογικής να βρίσκονται επίσης κοντά στο όριο του 3%.

