Πιερρακάκης: «Δεν περίμενα η οσμή των υπονόμων του διαδικτύου να έρθει στη Βουλή»

Τα βέλη τους προς τους βουλευτές της αντιπολίτευσης έστρεψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απαντώντας στις υπόνοιες που διακινούνται στη Βουλή για έλεγχο των Βρυξελλών στα ψηφιακά έργα αναφορικά με διασπάθιση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Δεν περίμενα η οσμή των υπονόμων του διαδικτύου να έρθει σε αυτή εδώ την αίθουσα. Και επειδή ήρθε θα δοθούν και οι απαντήσεις», είπε ο κ. Πιερρακάκης παίρνοντας το λόγο από τα κυβερνητικά έδρανα, καταθέτοντας στα πρακτικά όλα τα έργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

«Το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων είναι η ανυπαρξία αυτού που παραλάβαμε. Όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν 26 στάδια. Εθνικά και Ευρωπαϊκά. Με έλεγχο και του ελεγκτικού συνεδρίου. Παρατήρηση τρίτη: ισχύουν τα νούμερα που αναφέρει αυτή η γνωστή θεωρία συνωμοσίας; Στην αγορά πληροφορικής η οποία εικοσαπλασιάστηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και λόγω COVID, μόνο η Κοινωνία της Πληροφορίας, πόσα έργα δημοκρατήθηκαν; 203. Σε πόσα από αυτά είχαμε άνω της μίας προσφορές. Στα 2/3. Στο 1/3 που δεν είχαμε στα μισά είχαμε κοινοπραξίες εταιριών. Ήταν σε αυτό το 1,8 δις 10 οι εταιρίες που πήραν αυτά τα ποσά; Όχι. Ήταν 102. Για να είμαστε στο κόσμο της πραγματικότητας και όχι των fake news», απάντησε ο κ. Πιερρακάκης, αναφερόμενος και στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε για το θέμα ο Αλέξης Χαρίτσης.

«Το 2015 – 2019 δημοπρατήθηκαν 13 έργα. Σε πόσα από αυτά είχαμε πάνω από 1 προσφορές επί ΣΥΡΙΖΑ. Μηδέν. 13 στα 13. Οπότε με βάση το ευαίσθητο κριτήριο του κ. Χαρίτση για φεστιβάλ ανταγωνισμού θα έπρεπε να είχε παραδοθεί στον εισαγγελέα. Εγώ θα ήμουν συνήγορος υπεράσπισης(..) Διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το ποια είναι η περίμετρος ευθύνης των υπουργείων, ποια είναι η περίμετρος ευθύνης της αγοράς. Και κλείνω με αυτό για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Αναφέρει λοιπόν η ερώτηση για έναν έλεγχο της επιτροπής ανταγωνισμού. Και πολύ σωστά, οφείλει να ελέγχει τα πάντα. Πως προέκυψε; Προέκυψε εξωγενώς; Εμείς το ζητήσαμε. Άρα σύνοψη. Δεν είστε μόνο συκοφάντες από το κάτω ράφι. Δεν είστε μόνο τοξικοί, είστε και αδιάβαστοι. Και για τα δικά μας πεπραγμένα αλλά και για τα δικά σας», τόνισε ο Υπουργός.

