Δένδιας: Η ανεξαρτησία των κρατών δεν είναι δεδομένη, οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε

Στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της επανάστασης του Κολινδρού (22/2/1878) εκπροσώπησε την ελληνική κυβέρνηση, σήμερα, Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας παρακολούθησε την δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος Γεώργιος.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στον χώρο της προτομής του Επισκόπου Κίτρους Νικολάου Λούση, όπως και παρέλαση μαθητών.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν, ο εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων βουλευτής Σπύρος Κουλκουδίνας, η υφυπουργός Ανάπτυξης 'Αννα Μάνη - Παπαδημητρίου, οι βουλευτές Κωνσταντίνος Γκιουλέκας - ο οποίος ήταν κεντρικός ομιλητής στη Δοξολογία - και Φώντας Μπαραλιάκος, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου και ο δήμαρχος Πύδνας-Κολινδρού Χρήστος Κομπατσιάρης.

Παρέστησαν επίσης, ο διοικητής του Γ' Σώματος Στρατού αντιστράτηγος Αθανάσιος Γαρίνης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, των τοπικών αρχών και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η εθνική κληρονομιά δεν υφίσταται για να αποτελεί απλώς κειμήλιο.



Η ελευθερία των λαών, όπως αποδεικνύει δυστυχώς ο 21ος αιώνας δεν είναι δεδομένη. Οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε.



Και είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε την προσπάθεια των προγόνων μας. Γιατί για να υπάρχεις… pic.twitter.com/fLcj9HNrLl — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 25, 2024

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι αποτελεί «ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη χαρά να παρευρίσκομαι σήμερα εδώ στον Κολινδρό, στην επέτειο των 146 ετών από την επανάσταση του Ολύμπου, την επανάσταση των Μακεδόνων εναντίον του Οθωμανικού ζυγού».

Η επανάσταση, συνέχισε, αποτέλεσε «ένα ακόμα διαχρονικό σύμβολο της σχέσης του Ορθόδοξου Κλήρου με το Ελληνικό Έθνος».

«Οφείλουμε να εδραιώσουμε την εθνική μας ενότητα και την εθνική μας ομοψυχία, όχι ως αρετή, αλλά ως υπαρξιακή ανάγκη να διατηρήσουμε την πίστη όλων μας στο συλλογικό, στη συλλογική προσπάθεια που υπερβαίνει το ατομικό» υπογράμμισε.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις», είπε, «αποτελούν την ένστολη έκφραση της κοινότητας των Ελλήνων πολιτών».

«Η ανεξαρτησία των κρατών δεν είναι δεδομένη. Οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε. Και είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε την προσπάθεια των προγόνων μας. Γιατί για να υπάρχεις πρέπει να μπορείς να αμυνθείς» ξεκαθάρισε.

Το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας πρέπει να προχωρήσει «γρήγορα στη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας».

«Να διαμορφώσουμε», συνέχισε, μια εθνική στρατηγική με βάση την «ατζέντα 2030» για την μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Και, κατέληξε, «να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των σημερινών καιρών και των καιρών που έρχονται, γιατί η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί όχι πολιτική προτεραιότητα αλλά απαραίτητο όρο της εθνικής μας επιβίωσης».

Πηγή: skai.gr

