Ποιους επηρεάζει η αποχή στις ευρωεκλογές

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τον Μάιο του 2019 στις ευρωκάλπες προσήλθαν 5.920.355 πολίτες. Εκτιμάται πως οι αυτοδιοικητικές εκλογές που διεξάγονταν παράλληλα έπαιξαν ρόλο για την αύξηση της συμμετοχής. Και το 2014 οι κάλπες ήταν τριπλές σε αντίθεση με το 2009 που πραγματοποιήθηκαν μόνες τους και προσήλθαν περίπου 700.000 λιγότεροι ψηφοφόροι. Το ερώτημα που υπάρχει στα επιτελεία των κομμάτων είναι τι θα γίνει αν η συμμετοχή είναι μειωμένη και οι ψηφοφόροι που θα προσέλθουν, μετά βίας φτάσουν τα πέντε εκατομμύρια. Ευνοεί κάποια δύναμη η χαμηλή προσέλευση; Η προσέγγιση του ερωτήματος δεν είναι απλή, αλλά πολυπαραγοντική. Οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να πλησιάσουν το εύρος της συμμετοχής ή της αποχής.

Με μια πρώτη ανάγνωση η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να ευνοείται από τη χαμηλή συμμετοχή. Για αυτό, άλλωστε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ξορκίζει στις ομιλίες που πραγματοποιεί. Ένα μέρος των πολιτών που θα επιλέξουν να μην ψηφίσουν ενδεχομένως να ανήκουν στους υποστηρικτές της "γαλάζιας παράταξης" που θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα διαμαρτυρίας. Η νωπή λαϊκή εντολή ενδεχομένως τους επιτρέψει πιο εύκολα και χωρίς πολλές τύψεις να μείνουν στον "καναπέ" τους στις 9 Ιουνίου εκτιμώντας πως αν τα πράγματα κινηθούν προς το καλύτερο - ειδικά στο θέμα της ακρίβειας - θα επιστρέψουν στη βάση τους. Στις κάλπες που δεν κρίνονται οι κυβερνήσεις η χαλαρή ψήφος και η αποχή είναι δυο επιλογές που έχουν σχεδόν το ίδιο βάρος στην "εκλογική ζυγαριά".

Το ίδιο, ενδεχομένως και περισσότερο, να απειλείται ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μη συμμετοχή. Τον Στέφανο Κασσελάκη φαίνεται να τον υποστηρίζουν νεότερες ηλικίες, αλλά και ένα κοινό που δεν είχε επαφή με το κόμμα το προηγούμενο διάστημα. Ειδικά για όσους υποστηρίζουν πως πρόκειται στην πλειοψηφία τους για έναν "απολιτίκ" κόσμο το ερώτημα είναι κατά πόσο τελικά η υποστήριξη τους θα είναι έμπρακτη. Μέσα στο καλοκαίρι οι παραλίες είναι σαφώς πιο ελκυστικές από τις κάλπες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χθες επανέλαβε στο ACTION 24 πως όλοι θα μείνουν έκθαμβοι το βράδυ των εκλογών από το αποτέλεσμα. Πιο "μπετοναρισμένοι" φαίνεται να είναι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που σίγουρα είναι μεγαλύτερης ηλικίας και πιο προσδιορισμένοι. Από την "εξίσωση" δεν πρέπει να βγει η απογοήτευση που έχει καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στη Χαριλάου Τρικούπη από όσους πίστευαν πως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ξεπεράσει τον Στέφανο Κασσελάκη επαναφέροντας το Κίνημα σε κυβερνητική τροχιά.

Η αποχή παγίως δεν επηρεάζει το ΚΚΕ. Έχει το δικό του κοινό που το ακολουθεί και αναμένεται να οδηγηθεί στη πολύ μεγάλη του πλειοψηφία στις κάλπες. Για την Ελληνική Λύση εκτιμήσεις αναφέρουν πως η συσπείρωσή της έχει φτάσει ήδη σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όσον αφορά τη Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας είναι σαφές πως επιθυμούν να προσεγγίσουν τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους που είναι πολύ κοντά στην αποχή.

Πηγή: skai.gr

