Ευρωεκλογές 2024: Αναθεωρημένοι και σταθεροί στόχοι για τη ΝΔ

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν το άνοιγμα της κάλπης των ευρωεκλογών και Πειραιώς και Μαξίμου "επιστρατεύουν" όλα τα προεκλογικά τους χαρτιά για την επίτευξη του στόχου που έχει θέσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, επιδιώκοντας τουλάχιστον το ποσοστό που έλαβε το κυβερνών κόμμα στις προηγούμενες ευρωεκλογές, το 33%.

Ένα ποσοστό επίσης, που τα αισιόδοξα μηνύματα που λαμβάνει το Μέγαρο Μαξίμου από τις δημοσκοπήσεις, επιτρέπουν ακόμη και την αναθεώρησή του προς τα πάνω. Έτσι εκλαμβάνεται και η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τη Φλώρινα, όπου έθεσε ως στόχο την ανάδειξη εννέα ευρωβουλευτών της ΝΔ από τις επικείμενες ευρωεκλογές. Επιδίωξη που μεταφράζεται ως αύξηση του πήχη των ευρωεκλογών κοντά στο 35%, καθώς το 2019 η ΝΔ είχε εκλέξει οχτώ ευρωβουλευτές.

Στα αισιόδοξα μηνύματα εμπεριέχονται και τα ποσοστά συσπείρωσης που παρουσιάζει η ΝΔ στις τελευταίες μετρήσεις, όσο πλησιάζει ο χρόνος των ευρωεκλογών, αποτυπώνοντας περιορισμό στις διαρροές προς τα δεξιά της. Μία εξέλιξη που πιστώνεται στο κύριο μέρος του στη σαφή και αυστηρή στάση του πρωθυπουργού έναντι των προκλήσεων της ηγεσίας της Βόρειας Μακεδονίας και της αθέτησης της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Παρά τα ενθαρρυντικά μηνύματα που λαμβάνουν από τις δημοσκοπήσεις αλλά και το κλίμα που εισπράττουν ο πρωθυπουργός και όλα τα γαλάζια κλιμάκια που έχουν ριχτεί στη μάχη των ευρωεκλογών, το βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχει και δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός, γιατί όπως πολλές φορές έχει διαμηνύσει στα στελέχη του ο Κυριάκος Μητσοτάκης η κάλπη την Κυριακή της 9ης Ιουνίου θα είναι άδεια και μέχρι την τελευταία στιγμή η "οδηγία" προς πάσα κατεύθυνση αφορά τη μέγιστη κινητοποίηση, η οποία θα επικοινωνήσει τα μηνύματα και τις πολιτικές της κυβέρνησης απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδας.

Το κεντρικό μήνυμα παραμένει ένα: σταθερότητα σε μία Ευρώπη, όπου η μόνη πολιτική δύναμη που έχει την ικανότητα να διαπραγματευτεί την επόμενη μέρα προς όφελος της χώρας και για τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος, είναι η παράταξη που ενέταξε την Ελλάδα στην Ευρώπη, η ΝΔ.

Από την πρώτη στιγμή έναρξης της παρούσας προεκλογικής περιόδου και μέχρι την τελευταία στιγμή, όλα τα γαλάζια στελέχη, από τα κορυφαία που χαράσσουν τις κεντρικές πολιτικές, μέχρι τα τοπικά στελέχη ανά την Ελλάδα έχουν πιάσει δουλειά. Με ομιλίες, επισκέψεις, περιοδείες, έρχονται δίπλα στους πολίτες, συνομιλούν μαζί τους, ακούνε τα προβλήματα και τα αιτήματά τους ώστε στη συνέχεια να μεταφέρεται κεντρικά και να δρομολογούνται άμεσα όσα χρειάζεται.

Ταυτόχρονα, στην προεκλογική μάχη ρίχνονται και όλα τα άλλα επικοινωνιακά "όπλα", με τα σποτ της ΝΔ να αυξάνονται όσο πλησιάζουν οι ευρωεκλογές. "Δύναμη στην Ευρώπη σημαίνει και δύναμη στην Ελλάδα" διαμηνύει μέσω του νέου τηλεοπτικού σποτ το κυβερνόν κόμμα, στο οποίο κεντρικό πρόσωπο και πρωταγωνιστής είναι και πάλι ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Ένα διαφημιστικό με το οποίο επιδιώκεται να καταδειχτεί η κρισιμότητα της κάλπης της 9ης Ιουνίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους η ισχυρή ΝΔ ταυτίζεται με την ισχύ των Ελλήνων και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από την Ε.Ε.

Κεντρική θέση επίσης έχουν και τα επιτεύγματα της κυβέρνησης της ΝΔ κατά την πενταετή διακυβέρνησή της, ιδιαιτέρως στα μεγάλα και εθνικά ζητήματα, αποτυπώνοντας την παρουσία του πρωθυπουργού, τα τελευταία 5 χρόνια, στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια των Βρυξελλών και τις επαφές του με τους ομολόγους του, συνδυάζοντας αυτές τις εικόνες με τα F-16 και τα Rafale που απέκτησε η χώρα μας, το φράχτη στον Έβρο και την επιτόπια αυτοψία που είχαν κάνει οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών στην ακριτική περιοχή.

Στόχος, η ανάδειξη της ηχηρής πλέον φωνής της Ελλάδας στις Βρυξέλλες και η παρουσία της ως ισότιμος εταίρος, που έχει ισχυρό λόγο και προτάσεις΄, που ακούγονται και συμβάλλουν στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Όλα αυτά τα δεδομένα, σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, δεν πρέπει να αγνοηθούν και να θέσουν εν κινδύνω, μέσω της αποχής ή της χαλαρή ψήφου την σταθερή πορεία της χώρας, βάζοντάς τη σε νέες περιπέτειες με άγνωστη κατάληξη. «Πριν από 10 χρόνια η θέση μας στην Ευρώπη κινδύνευε. Σήμερα όλα έχουν αλλάξει. Τα ελληνικά σύνορα έγιναν στην πράξη σύνορα της ΕΕ, με σκληρή δουλειά εξασφαλίσαμε περισσότερους πόρους για την πατρίδα μας», αναφέρει ο Πρωθυπουργός.

Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί το Άργος, αφού προηγουμένως συνεχίσει το μπαράζ συνεντεύξεων των τελευταίων ημερών, απευθυνόμενος σε κάθε κοινωνική και ηλικιακή ομάδα και επιλέγοντας για σήμερα το sport24.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.