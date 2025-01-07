Ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειο στην κηδεία του Κώστα Σημίτη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είναι μεταξύ των προσώπων που θα εκφωνήσουν επικήδειο κατά τη νεκρώσιμη ακολουθία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στη Μητρόπολη Αθηνών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, επικήδειο θα εκφωνήσουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην υπουργός και καθηγητής Τάσος Γιαννίτσης, οι καθηγητές Γιάννης Βούλγαρης και Κωνσταντίνος Τσουκαλάς.

Στη Χαριλάου Τρικούπη άνοιξε και βιβλίο συλλυπητηρίων. Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.