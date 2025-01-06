Το τελευταίο αντίο στον Κώστα Σημίτη - Τι αποφάσισε η οικογένεια

Με τιμές εν ενεργεία αρχηγού κράτους και τη χώρα σε τετραήμερο εθνικό πένθος η Ελλάδα θα αποχαιρετήσει τον Κώστα Σημίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 5 Ιανουαρίου.

Φίλοι, συγγενείς και συνοδοιπόροι θα πουν το τελευταίο αντίο την Πέμπτη στις 12 στη Μητρόπολη Αθηνών όπου θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία.

Η οικογένειά του αποφάσισε να μην εκτεθεί η σορός του σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ μετά την τελετή στη Μητρόπολη, η πομπή θα πάει πεζή έως την τελευταία του κατοικία στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών.

Επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και πρόσωπα από τον στενό του κύκλο.

Πηγή: skai.gr

