Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το τελευταίο αντίο στον Κώστα Σημίτη - Τι αποφάσισε η οικογένεια

H oικογένεια του Κώστα Σημίτη αποφάσισε να μην εκτεθεί η σορός του σε λαϊκό προσκύνημα -  Την Πέμπτη στις 12 στη Μητρόπολη Αθηνών, το τελευταίο αντίο 

Κώστας Σημίτης

Με τιμές εν ενεργεία αρχηγού κράτους και τη χώρα σε τετραήμερο εθνικό πένθος η Ελλάδα θα αποχαιρετήσει τον Κώστα Σημίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 5 Ιανουαρίου. 

Φίλοι, συγγενείς και συνοδοιπόροι θα πουν το τελευταίο αντίο την Πέμπτη στις 12 στη Μητρόπολη Αθηνών όπου θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία.

Η οικογένειά του αποφάσισε να μην εκτεθεί η σορός του σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ μετά την τελετή στη Μητρόπολη, η πομπή θα πάει πεζή έως την τελευταία του κατοικία στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών.

Επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και πρόσωπα από τον στενό του κύκλο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κώστας Σημίτης ΠΑΣΟΚ Κηδεία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark