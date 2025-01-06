Το τελευταίο αντίο στον Κώστα Σημίτη - Τι αποφάσισε η οικογένεια

Με τιμές εν ενεργεία αρχηγού κράτους και τη χώρα σε τετραήμερο εθνικό πένθος η Ελλάδα θα αποχαιρετήσει τον Κώστα Σημίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 5 Ιανουαρίου.
Φίλοι, συγγενείς και συνοδοιπόροι θα πουν το τελευταίο αντίο την Πέμπτη στις 12 στη Μητρόπολη Αθηνών όπου θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία.
Η οικογένειά του αποφάσισε να μην εκτεθεί η σορός του σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ μετά την τελετή στη Μητρόπολη, η πομπή θα πάει πεζή έως την τελευταία του κατοικία στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών.
Επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και πρόσωπα από τον στενό του κύκλο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.