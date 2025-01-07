Της Δώρας Αντωνίου

Η καθημερινότητα έρχεται στο προσκήνιο με την επιστροφή της κυβέρνησης σε συνθήκες κανονικότητας μετά την περίοδο των γιορτών. Στην αιχμή του κυβερνητικού σχεδιασμού είναι να αναπτυχθούν συντονισμένα παράλληλες δράσεις σε κάθε τομέα, γίνεται λόγος για «δέσμη πολιτικών», με στόχο να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά ως προς το αποτέλεσμα. Είναι μια έμμεση παραδοχή ότι πολιτικές που εφαρμόστηκαν αποσπασματικά δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Τώρα, καθώς ο χρόνος πιέζει - η κυβέρνηση βαδίζει προς το μισό της τετραετίας - η επιλογή είναι να εφαρμοστεί μια συντονισμένη πολυμέτωπη δράση, με στόχο, προφανώς, τη βελτίωση των δημοσκοπικών δεικτών όσον αφορά την αποτελεσματικότητα στο μέτωπο της καθημερινότητας.

Στέγαση - υγεία - παιδεία είναι οι τρεις τομείς στους οποίους πέφτει το βάρος στην αυγή του νέου χρόνου. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για πλέγμα δράσεων σε καθέναν από τους τομείς αυτούς, προκειμένου να αρχίσουν γρήγορα να γίνονται ορατά στους πολίτες τα αποτελέσματα. Έτσι, σε σχέση με τη στέγη, όπου ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», μέσω του οποίου αναμένεται να αποκτήσουν πρώτη κατοικία περίπου 20.000 δικαιούχοι με χαμηλότοκο δανεισμό, μεγάλη βαρύτητα δίνεται, επίσης, στην υλοποίηση παράλληλων δράσεων: των παρεμβάσεων για πιο αυστηρό πλαίσιο για τα Airbnb με περιορισμό στην επέκτασή του σε περιοχές του κέντρου όπου υπάρχει μεγάλη στεγαστική πίεση, που έρχονται να προστεθούν στις αλλαγές σε σχέση με την Golden Visa, αλλά και στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης, που εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στο να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να αυξηθεί η διαθεσιμότητα στην αγορά κατοικίας. Στο επιτελείο του Μέγαρο Μαξίμου προσδοκούν ορατό αποτέλεσμα από τη συνδυαστική εφαρμογή όλων αυτών των δράσεων.

Είναι μια μεγάλη πρόκληση για την κυβέρνηση, καθώς το στεγαστικό παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας, με τις πολιτικές που μέχρι τώρα έχουν εφαρμοστεί να μη δείχνουν να απαντούν πειστικά στις ανάγκες της κοινωνίας, όπως προκύπτει και από τα δημοσκοπικά ευρήματα.

Στο επίσης δύσκολο πεδίο της υγείας, στην κυβέρνηση θα επιδιώξουν να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε σχέση με τους μεγάλους χρόνους αναμονής στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αμεσα αναμένεται η πρόσληψη 500 τραυματιοφορέων, με στόχο να μειωθεί ο χρόνος αναμονής στα επείγοντα. Συνεχίζονται και με το νέο έτος οι παρεμβάσεις για τα απογευματινά χειρουργεία, προκειμένου να ομαλοποιηθούν οι λίστες αναμονής στα νοσοκομεία, ενώ από τις αρχές Φεβρουαρίου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα ραντεβού με τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, με στόχο να αντιμετωπιστεί η δυσκολία εύρεσης ραντεβού που πολλοί ασθενείς καταγγέλλουν.

Στην παιδεία, το τρέχον δίμηνο είναι καθοριστικό για την έναρξη της διαδικασίας λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων, μιας κομβικής κυβερνητικής μεταρρύθμισης, που θα διαμορφώσει τον νέο ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Παράλληλα, αναμένεται η έναρξη λειτουργίας των Δημόσιων Πρότυπων Ωνάσειων Σχολείων, ενώ προγραμματίζονται παρεμβάσεις για την ανανέωση και ενίσχυση της κτιριακής υποδομής, αλλά και για την ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων και του ρόλου του διευθυντή.

Στο υπουργικό συμβούλιο της Παρασκευής ο προγραμματισμός, ο συντονισμός και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του επόμενου διαστήματος θα τεθούν επί τάπητος.

