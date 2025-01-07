Ερντογάν: Θα προκαλούμε φόβο στους εχθρούς μας - Φτιάχνουμε πυραύλους βεληνεκούς 2.000 χιλιομέτρων

Για το νέο τουρκικό εξοπλιστικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του μεγαλοϊδεατισμού της Γαλάζιας Πατρίδας, καυχήθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

«Tην περασμένη εβδομάδα ξεκινήσαμε τα προγράμματα που θα μας ενισχύσουν περισσότερο στη Γαλάζια Πατρίδα. Με το πρόγραμμα MILGEM ναυπηγήσαμε τις κορβέτες και τις φρεγάτες της χώρας μας που είναι 100% εγχώριας παραγωγής… Ήδη διαθέτουμε 5 τέτοια πλοία, και συνεχίζεται η ναυπήγηση άλλων 7. Επίσης, με την εμπειρία που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα αυτό, στην Κων/πολη ξεκινήσαμε την ναυπήγηση του πρώτου καταδρομικού αντιαεροπορικής άμυνας, και στο ναυπηγείο του Γκιόλτζουκ έγινε η πρώτη οξυγονοκόλληση του πρώτου υποβρυχίου εγχώριας σχεδίασης και παραγωγής. Επίσης το εθνικό μας αεροπλανοφόρο το οποίο θα ναυπηγηθεί θα είναι ο ᾽᾽μεγαλύτερος αδελφός᾽᾽ του ΤCG Αnadolu το οποίο διαθέτουμε» κόμπασε ο Ταγίπ Ερντογάν.

«Με τα σχέδια αυτά η Τουρκία θα ανέβει κατηγορία, και θα έχουμε ικανοποιήσει τις κρίσιμες ανάγκες μας. Θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα για να είμαστε μια Τουρκία που δίνει εμπιστοσύνη στους φίλους της και προκαλεί φόβο στους εχθρούς της» τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.



Πηγή: skai.gr

