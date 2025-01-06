Το συγκινητικό «αντίο» στον Κώστα Σημίτη από τον οδηγό-σωματοφύλακά του

Με μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρετά τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Σημίτη, ο συνεργάτης και επί χρόνια οδηγός και σωματοφύλακας του, Θανάσης Φιλιππόπουλος.

«Αυτό το ταξίδι επέλεξες να φύγεις χωρίς να με ρωτήσεις χωρίς να το έχεις προγραμματίσει, δεν το είχες κάνει ποτέ. Έτσι ξαφνικά… Δεν είπες ούτε γεια… Το απέραντο σύμπαν σε αγκαλιάζει, την απόφασή σου αυτή, εγώ είμαι πολύ μικρός να την κρίνω… Σ’ ευχαριστώ ΠΡΟΕΔΡΕ μου! ΑΘΑΝΑΤΟΣ 05/01/2025…» γράφει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.