Η «αριθμητική» της εκλογής του προέδρου της Δημοκρατίας

Του Αντώνη Αντζολέτου

Για τη μάχη της εκλογής του νέου προέδρου της Δημοκρατίας ετοιμάζονται πυρετωδώς τα κόμματα γνωρίζοντας πως ο πρωθυπουργός πιθανότατα από την ερχόμενη Δευτέρα 13 του μήνα, μέχρι το αργότερο τις 20 Ιανουαρίου θα ανακοινώσει την επιλογή του. Είναι μια διαδικασία που δεν θα καθορίσει το μέλλον της κυβέρνησης ούτε θα προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις, όμως θα κρίνει πολλά για τη συνοχή της πλειοψηφίας, αλλά και για το επίπεδο της συνεννόησης που μπορεί να πετύχουν οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Τι γνωρίζουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο; Πως η πρώτη και η δεύτερη ψηφοφορία κατά πάσα πιθανότητα θα αποτελέσουν μια τυπική διαδικασία, καθώς απαιτούνται 200 ψήφοι. Για τη Νέα Δημοκρατία η "εξίσωση" είναι ιδιαιτέρως δύσκολη, καθώς για να συγκεντρωθούν τα 2/3 θα απαιτηθεί καταρχάς να μην έχει καμία απώλεια (155 βουλευτές διαθέτει), τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ - στην περίπτωση που προτείνει κάποιο πρόσωπο με κεντρώο πρόσημο - και τουλάχιστον 14 από τους 24 ανεξάρτητους βουλευτές. Πιο εύκολα, αλλά όχι απλά, θα είναι τα πράγματα για την τρίτη ψηφοφορία όπου το Σύνταγμα προβλέπει την πλειοψηφία των 3/5 της Βουλής, δηλαδή 180 βουλευτές. Στην τέταρτη ψηφοφορία απαιτείται μόνο να εξασφαλιστεί απλή πλειοψηφία (αρκεί η γαλάζια πλειοψηφία), ενώ αν χρειαστεί πέμπτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία.

Άπαντες ομολογούν πως η ανάδειξη του ανώτατου πολιτειακού παράγοντα της χώρας θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συναινέσεων. Από την αριθμητική του Κοινοβουλίου προκύπτει πως η πλειοψηφία των 180 μπορεί να προκύψει μόνο αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει ένα υποψήφιο - κατά προτίμηση πολιτικό πρόσωπο - που θα προέρχεται από την κεντροαριστερά και ιδανικά θα έχει αναφορές στο ΠΑΣΟΚ. Κάτι τέτοιο θα σημαίνει αυτόματα όξυνση των πνευμάτων μεταξύ των δυο το επόμενο διάστημα. Ο λόγος είναι απλός. Από τη Χαριλάου Τρικούπη θα δεχθούν σφοδρή επίθεση από τα άλλα κόμματα πως συμπλέουν με την κυβέρνηση και είναι φυσιολογικό να κινηθούν σε ρυθμούς "σκληρού ροκ" απέναντι στη γαλάζια παράταξη.

Με δεδομένο τον κατακερματισμό του πολιτικού συστήματος και τις πολλές διαφορετικές και ανομοιογενείς "ομάδες" μέσα στη Βουλή μια μεγάλη πλειοψηφία είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Θα πρέπει η υποψηφιότητα που θα προτείνει ο πρωθυπουργός να μην προκαλέσει ρήγματα στη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα και να προσελκύσει παράλληλα και άλλους βουλευτές. Υπενθυμίζεται πως η ψηφοφορία στη Βουλή θα πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου, ένα μην πριν λήξει η θητεία της Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ο πρωθυπουργός να προτείνει την ανανέωση της θητείας της νυν προέδρου. Σε μια τέτοια περίπτωση θα αποφύγει τις επίμονες ερωτήσεις της αντιπολίτευσης για τους λόγους που δεν την εμπιστεύτηκε από τη στιγμή που ήταν δική του επιλογή το 2020 και η προηγούμενη Βουλή την είχε εκλέξει με ευρεία πλειοψηφία 261 ψήφων.

Πηγή: skai.gr

