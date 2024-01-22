«Δεν καταψηφίζουν την κυβέρνηση οι βουλευτές που θα απέχουν ή θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο, δεν έχει να κάνει με την κυβερνητική συνοχή. Δύο συντηρητικές κυβερνήσεις έφεραν αντίστοιχο νομοσχέδιο στην Ευρώπη, μία εξ αυτών της κας Μέρκελ, το οποίο ψήφισαν μόνο το 20% των βουλευτών της. Είναι ένα θέμα κοινωνικό και έντονα αξιακό», ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.

«Το μείζον για εμένα είναι να αναπτύσσονται τα επιχειρήματα, έχω αποφασίσει ξεκάθαρα», πρόσθεσε.

Αναφερθείς στη διαδικασία ενημέρωσης των βουλευτών από το κυβερνών κόμμα την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι πρόκειται για μια υγιή διαδικασία με ανταλλαγή επιχειρημάτων.

Σε ό,τι αφορά την ουσία της συζήτησης και το πλαίσιο της διαφωνίας του, ο κ. Πλεύρης είπε ότι «Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει κρίνει ότι δεν είναι δικαίωμα που προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, είναι αξιακά, ιδεολογικά επιχειρήματα που βάζουν την κουβέντα στο πραγματικό επίπεδο. Δεν θα τα χαρίσω σε ακραίες φωνές».

«Είναι μία κουβέντα βαθιά κοινωνική , ακούω και την άλλη θέση, δεν είμαι δογματικός, αλλά πιστεύω ότι αυτές οι παρεμβάσεις έπρεπε να μείνουν στο κομμάτι του αστικού δικαίου χωρίς να κάνουμε παρέμβαση στο οικογενειακό γιατί αλλάζουμε την οικογένεια», πρόσθεσε.



