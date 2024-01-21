Τη βούλησή τους να συνεργαστούν εντατικότερα προκειμένου το δικαίωμα για επάρκεια τροφίμων να γίνει πραγματικότητα σε όλον τον κόσμο, τονίζουν με κοινό ανακοινωθέν τους οι υπουργοί Γεωργίας και Τροφίμων που συμμετείχαν στην Παγκόσμια Διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στο περιθώριο της διεθνούς έκθεσης «πράσινη Εβδομάδα». Στη Διάσκεψη συμμετείχε και ο έλληνας υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, έπειτα από πρόσκληση του γερμανού ομολόγου του, Τζεμ Έτσντεμιρ.

Στο ανακοινωθέν τους, οι 61 υπουργοί και οι 12 εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών που έλαβαν μέρος στη Διάσκεψη, αναγνωρίζουν ότι η κλιματική κρίση έχει αποσταθεροποιήσει τον κόσμο και δεσμεύονται να υποστηρίξουν γεωργικές πρακτικές και τεχνολογίες οι οποίες ενισχύουν τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων. Τονίζουν επίσης ότι «η παράνομη πολεμική επίθεση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας έχει αυξήσει σημαντικά την πείνα στον κόσμο».

Στο ανακοινωθέν επισημαίνεται μεταξύ άλλων η ανάγκη για δημιουργία ανθεκτικών και βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού, για υποστήριξη των ευπαθών ομάδων, οι οποίες πλήττονται περισσότερο από την επισιτιστική ανασφάλεια, για ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στη γεωργία, για βελτίωση των λιπασμάτων και για περιορισμό της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων κατά 50%.

Ο κόσμος, διαπιστώνει η Διάσκεψη, παραμένει σε μια άνευ προηγουμένου επισιτιστική κρίση, με 783 εκατομμύρια ανθρώπους να υποφέρουν από πείνα και 2,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους να τελούν υπό καθεστώς μέτριας ή σοβαρής επισιτιστικής ανασφάλειας. «Το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο ίδιο τραπέζι, καταθέτουμε προβληματισμούς και καταλήγουμε σε κοινό ανακοινωθέν, είναι μια επιτυχία. Είμαστε όλοι περισσότερο ώριμοι, ακόμη και πέρα από την Ευρώπη, ως προς τον στόχο και είμαι αισιόδοξος για αποτέλεσμα», είπε σχετικά ο κ. Αυγενάκης. «Ένας άνθρωπος στους δέκα πηγαίνει για ύπνο πεινασμένος», δήλωσε ο γερμανός υπουργός Αγροτικής Οικονομίας Τζεμ Έτσντεμιρ μετά το τέλος της Διάσκεψης και πρόσθεσε ότι «ως διεθνής κοινότητα οφείλουμε να συνεργαστούμε ακόμη στενότερα, αλλά αντ' αυτού, ο κόσμος κινδυνεύει να διχαστεί σε δύο μέρη». Ως υπουργοί γεωργίας, σημείωσε, «στείλαμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι δεν μπορούμε και δεν θα δεχτούμε αυτό να συνεχιστεί. Αγροτική πολιτική σημαίνει και αγροτική διπλωματία - μόνο με τη συνεργασία θα επιτύχουμε την επισιτιστική ασφάλεια. Βλέπουμε τους εαυτούς μας ως γεφυροποιούς που μπορούν να συνεργαστούν προκειμένου να αντιμετωπίσουν προφανώς αντιφατικές προκλήσεις. Δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε πραγματικότητα το δικαίωμα στην τροφή, εάν βασιζόμαστε μόνο στην αύξηση της παραγωγής, αγνοώντας την κλιματική κρίση και την εξαφάνιση ειδών», κατέληξε.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προωθεί δράσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών. Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έπειτα από συνάντηση που είχε με τον Γενικό Διευθυντή του FAO Κου Ντόνγκιου, η Ελλάδα όρισε και πάλι, έπειτα από πέντε χρόνια, Εθνικό Συντονιστή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων, την δρα Γεωργία Χονδρολέου.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), η Ελλάδα εφαρμόζει συγκεκριμένες πολιτικές, με τα κάτωθι στο επίκεντρο:

SDG 2: Δίνουμε τέλος στην πείνα, πετυχαίνουμε την επισιτιστική ασφάλεια, βελτιώνουμε τη διατροφή και προάγουμε τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή

SDG 6: Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων/συστημάτων υγιεινής για όλους

SDG 14: Διατηρούμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης

SDG 15: Προστατεύουμε, αποκαθιστούμε και προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων, διαχειριζόμαστε βιώσιμα τα δάση, καταπολεμούμε την απερήμωση, και σταματάμε και αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και την απώλεια της βιοποικιλότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ελλάδα αναπτύσσει την «Εθνική Στρατηγική για τα ύδατα», σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με το Υπουργείο Υγείας, με στόχο την προώθηση της βιώσιμης χρήσης του νερού και την μακροπρόθεσμη προστασία των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Επιπλέον, εφαρμόζεται το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ)» - 2024, με στόχο την αειφόρο και οικονομικά αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Στο ΕΣΔ 2024 περιλαμβάνεται η «Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και βελτίωση της ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση». Χρηματοδοτούνται επίσης δράσεις για την ανάπτυξη συστημάτων εξοικονόμησης νερού, όπως η Δράση 3.1 - «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», και η Δράση 3.11 - «Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο - ID 16285». Παράλληλα, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προσφέρει: α) Δωρεάν σύστημα συμβουλευτικής προς τους παραγωγούς υπηρεσίας άρδευσης και β) Μέτρηση ποσότητας διαθέσιμων υδάτων.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά ακόμη στην ένταξη περιοχών της Ελλάδας στα Παγκόσμια Συστήματα Αγροτικής Κληρονομιάς, προκειμένου να αναδειχθεί και να προστατευθεί το αγροτικό μας οικοσύστημα και η κουλτούρα-τεχνογνωσία των παραγωγών μας, η βιοποικιλότητα της ελληνικής υπαίθρου και τα εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας παραδοσιακά προϊόντα της ελληνικής γης (πχ. κρόκος Κοζάνης, μαύρη κορινθιακή σταφίδα, μαστιχόδεντρα Χίου, παλαιωμένη γραβιέρα Σπηλιάς στην Κρήτη, αυτόχθονες φυλές).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.