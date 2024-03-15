Πηγές ΝΔ σε ΣΥΡΙΖΑ: Προκλητικό να κουνάνε και το δάκτυλο

«Είναι προκλητικό αυτοί, που καμαρώνουν ότι έχουν στις τάξεις τους αμετάκλητα καταδικασμένους για βαρύτατα αδικήματα και πρωταγωνιστές σκοτεινών υποθέσεων χειραγώγησης των Μέσων και της Δικαιοσύνης, για τους οποίους η λέξη παραίτηση είναι διαχρονικά άγνωστη, να κουνάνε το δάχτυλο σε περιπτώσεις, που οι παραιτήσεις προηγήθηκαν των πορισμάτων των αρμοδίων αρχών, οι οποίες προφανώς συνεχίζουν να κάνουν όσα προβλέπονται», αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας απαντώντας στις αιτιάσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο φόντο της πολιτικής αντιπαράθεσης, που ξέσπασε μετά την ανακοίνωση της ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, 'Αννας Μισέλ Ασημακοπούλου, ότι δεν θα εκ νέου υποψήφια εν όψει Ευρωεκλογών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.