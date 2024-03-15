Για "ύπαρξη ενός τεράστιου σκανδάλου, οι πτυχές του οποίου δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί σε βάθος", κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωση του με αφορμή την "ομολογία"-όπως χαρακτηριστικά αναφέρει "της κυβέρνησης ότι από το υπουργείο Εσωτερικών παραδόθηκαν χιλιάδες emails με προσωπικά δεδομένα στη ΝΔ και ακολούθως στην ευρωβουλευτή της, 'Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου.

Ακολούθως στην ανακοίνωση του αναφέρει: "Είναι προφανές ότι τόσο ο εξαναγκασθείς σε παραίτηση γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών όσο και ο γραμματέας του τομέα απόδημου Ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας που παρέλαβε προσωπικά δεδομένα Ελλήνων του εξωτερικού και τα «αξιοποίησε» παραδίδοντάς τα τουλάχιστον στην κ. Ασημακοπούλου (ποιος ξέρει πού αλλού) θα βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικά αδικήματα.

Το Μαξίμου οφείλει να παραδώσει τα ευρήματα της έρευνας που διενήργησε κατά δήλωσιν του κ. Μητσοτάκη στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συγχρόνως να τα δώσει στη δημοσιότητα."

Συνεχίζοντας θέτει το ερώτημα "ποιος έδωσε την εντολή για την παράδοση προσωπικών δεδομένων από το υπουργείο στο κόμμα της ΝΔ;".

Κλείνοντας υπενθυμίζει ότι "για το σκάνδαλο με την παράνομη εξαγωγή του κακόβουλου λογισμικού Predator προς το Σουδάν και τη Μαγαδασκάρη με άδεια του τότε γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών Γιάννη Σμυρλή δεν δόθηκε καμία επίσημη απάντηση σε σχέση με την εσωτερική «έρευνα» που διατάχθηκε. Ο κ. Σμυρλής παραιτήθηκε από γενικός γραμματέας του υπουργείου και ακολούθως… προήχθη σε γενικό διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα φροντίσει για την αποκάλυψη όλων των στοιχείων ενός ακόμη σκανδάλου της διακυβέρνησης Μητσοτάκη που εγείρει ζητήματα διαβλητότητας των εκλογών".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

