Πιερρακάκης: Τουλάχιστον στο 1% του ΑΕΠ το όφελος από τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Ειδική αναφορά στα μη κρατικά πανεπιστήμια, υπό τον γενικό όρο "ελεύθερο πανεπιστήμιο" έκανε στην τοποθέτησή του στο OT FORUM ο κ. Πιερρακάκης και υποστήριξε πως η υιοθέτησή τους θα προσφέρει, πέραν των αδιαμφισβήτητων εκπαιδευτικών οφελημάτων και ισχυρά οικονομικά ανάλογα.

Ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προσδιόρισε, μάλιστα, το όφελος για την ελληνική οικονομία τουλάχιστον στο 1% του ΑΕΠ.

«Το «ελεύθερο πανεπιστήμιο» θα αναβαθμίσει τα δημόσια ΑΕΙ, θα ανοίξει νέους ορίζοντες σε γνώση και έρευνα, θα αυξήσει τουλάχιστον 1% το ΑΕΠ και θα ενισχύσει την «ήπια ισχύ» της χώρας» ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης με ανάρτησή του στο "Χ".

Το «ελεύθερο πανεπιστήμιο» θα αναβαθμίσει τα δημόσια ΑΕΙ, θα ανοίξει νέους ορίζοντες σε γνώση και έρευνα, θα αυξήσει τουλάχιστον 1% το ΑΕΠ και θα ενισχύσει την «ήπια ισχύ» της χώρας.



Στο OT FORUM του @otgr_official με τους @pitrofos4 & Μάρνυ Παπαματθαίου. https://t.co/NNA2nvnw3e pic.twitter.com/0LxgVo0MdH — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) December 13, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.