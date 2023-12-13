Λογαριασμός
Πιερρακάκης: Τουλάχιστον στο 1% του ΑΕΠ το όφελος από τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Το «ελεύθερο πανεπιστήμιο» θα αναβαθμίσει τα δημόσια ΑΕΙ και θα ανοίξει νέους ορίζοντες σε γνώση και έρευνα, είπε ο κ. Πιερρακάκης

Πιερρακάκης

Ειδική αναφορά στα μη κρατικά πανεπιστήμια, υπό τον γενικό όρο "ελεύθερο πανεπιστήμιο" έκανε στην τοποθέτησή του στο OT FORUM ο κ. Πιερρακάκης  και υποστήριξε πως η υιοθέτησή τους θα προσφέρει, πέραν των αδιαμφισβήτητων εκπαιδευτικών οφελημάτων και ισχυρά οικονομικά ανάλογα.

Ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προσδιόρισε, μάλιστα, το όφελος για την ελληνική οικονομία τουλάχιστον στο 1% του ΑΕΠ.

«Το «ελεύθερο πανεπιστήμιο» θα αναβαθμίσει τα δημόσια ΑΕΙ, θα ανοίξει νέους ορίζοντες σε γνώση και έρευνα, θα αυξήσει τουλάχιστον 1% το ΑΕΠ και θα ενισχύσει την «ήπια ισχύ» της χώρας» ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης με ανάρτησή του στο "Χ".

