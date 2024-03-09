Πιερρακάκης: Σε 18 μήνες θα λειτουργήσει το πρώτο μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα

«Οι δεκαοκτώ μήνες που μεσολαβούν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 είναι επαρκείς ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για την απόλυτα εύρυθμη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων» αναφέρει ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κυριάκος Πιερρακάκης, στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» προαναγγέλλει, δε, ότι μια από τις επόμενες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στον χώρο της Παιδείας θα είναι ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο, που θα αλλάξει τον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Αναφορικά με το θέμα αντισυνταγματικότητας ο κ.Πιερρακκάκης απάντησε: «Ακούμε με απόλυτο σεβασμό κάθε επιστημονική τοποθέτηση πάνω στο θέμα, είτε υποστηρίζει τη δική μας θέση είτε όχι. Μεταξύ των δύο τάσεων που διαμορφώθηκαν, εμείς επιλέξαμε να εμπιστευτούμε κορυφαίους καθηγητές του Συνταγματικού και του Διοικητικού Δικαίου -τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Σκουρή, τον κύριο Αλιβιζάτο, τον κύριο Μανιτάκη, τον κύριο Σπυρόπουλο-, οι γνωμοδοτήσεις τον οποίων εκτείνονται από το ότι «επιτρέπεται» έως το ότι «επιβάλλεται» να ερμηνεύσουμε έτσι το Αρθρο 16 του Συντάγματος».

Επανέλαβε επίσης ότι «οι ρυθμιστικοί όροι, οι όροι που αυτό το νομοσχέδιο βάζει, το έχουμε πει, το έχω πει από την πρώτη μέρα και δεν θα σταματήσω να το τονίζω, είναι οι αυστηρότεροι στην Ευρώπη».

«Κι όταν το λέμε αυτό, παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Γιατί οι όροι αναγνώρισης δικαιωμάτων στην Ευρώπη είναι αυτοί που ισχύουν σήμερα για τα κολέγια εδώ. Αρκεί η ξένη αναγνώριση. Εμείς, λοιπόν, εδώ ερχόμαστε να βάλουμε το κυρίαρχο πρίσμα, το ελεγκτικό, της ΕΘΑΑΕ, της ανεξάρτητης Αρχής. Από εκεί και πέρα, όπως ανέφερα πολλές φορές και στη Βουλή, αυτή η επίκαιρη ανάγνωση του Συντάγματος υπό το φως του Ενωσιακού Δικαίου ασφαλώς και θα κριθεί από την τρίτη εξουσία, τη δικαστική», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

