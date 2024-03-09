Στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 11 Μαρτίου το προσυνέδριο της ΝΔ - Κεντρικός ομιλητής ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Υπό την προεδρία του πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Λασιθίου, Γιάννη Πλακιωτάκη, συνεδρίασε για πρώτη φορά νωρίτερα το πρωί στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην οδό Πειραιώς η Οργανωτική Επιτροπή του 15ου Συνεδρίου του κόμματος παρουσία του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Κυβερνητικού Εκπροσώπου και τ. Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Παύλου Μαρινάκη, της Γραμματέως της Πολιτικής Επιτροπής, βουλευτή Β2 Δυτικού Τομέα Μαρίας Συρεγγέλα, του Γενικού Διευθυντή Γιάννη Σμυρλή, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης Σταύρου Καλαφάτη και των υπολοίπων μελών της, όπως αναφέρουν κομματικές πηγές. Αντικείμενο της συνεδρίασης, όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές ήταν το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου, αλλά και λοιπά οργανωτικά ζητήματα.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι «στην πορεία προς το 15ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Απριλίου στο Ζάππειο Μέγαρο, διοργανώνεται προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 11 Μαρτίου, με κεντρικό ομιλητή τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι εργασίες του προσυνεδρίου θα διεξαχθούν στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο με ώρα έναρξης τις 17:00.

Κομματικές πηγές αναφέρουν ότι ως ομιλητές θα συμμετάσχουν ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Γιάννης Πλακιωτάκης, η Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα, ο Γενικός Διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής, ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Α΄ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Μητράκας και ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Β΄ Θεσσαλονίκης Θωμάς Βράνος.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, ενώ σε μια ξεχωριστή ενότητα του προσυνεδρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση φέτος 50 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, θα απευθύνουν χαιρετισμό οι διατελέσαντες Πρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής Θεσσαλονίκης.

