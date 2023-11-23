Πέτη Πέρκα: Φεύγουμε επειδή ηττάται η Αριστερά μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ

«Δεν φεύγουμε επειδή ηττήθηκαμε, φεύγουμε επειδή ηττάται η Αριστερά μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ» δήλωσε η ανεξάρτητη βουλευτής Πέτη Πέρκα προσθέτοντας ότι «συνεχίζουμε το συναρπαστικό ταξίδι στην Αριστερά».

Μιλώντας σε κοινοβουλευτικού συντάκτες στο περιστύλιο της Βουλής δήλωσε πολύ περήφανη για το κόσμο της βάσης που φεύγει, «για να μην χάσουν την αξιοπρέπεια τους σε ένα κόμμα που μετακινείται από Αριστερά».

Σε ερώτηση αν θα συγκροτηθεί νέα κοινοβουλευτική ομάδα απάντησε: «Είναι νωρίς. Προφανώς θα συγκροτηθεί ΚΟ. Δεν έχω να δηλώσω κάτι για αυτό, είναι όλα σε εξέλιξη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.