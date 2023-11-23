Πέτη Πέρκα στον ΣΚΑΪ: «Στο νέο εγχείρημα θα έχουμε ξεκάθαρο πολιτικό λόγο και θα είμαστε περήφανοι»

Για ένα νέο πολιτικό εγχείρημα μετά την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτη Πέρκα το πρωί της Πέμπης στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή 'ΣΗΜΕΡΑ΄.

«Υπάρχει πολιτικός χώρος, μία κινητικότητα για ένα νέο εγχείρημα το οποίο έχουμε τον χρόνο για να το οργανώσουμε, προφανώς με τις συντρόφισσες και τους συντρόφους που θα αποχωρήσουν. Έχουμε στενή σχέση και ίδια πολιτική στόχευση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Για άλλη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κάτι προτότυπο, πρώτη φορά γίνεται μία διάσπαση που δεν ξεκινάει από πάνω αλλά από κάτω. Χιλιάδες μέλη, τμήματα ολόκληρα, η νεολαία αποχωρούν κάθε μέρα με σοβαρά πολιτικά κείμενα. Αυτό δείχνει μία ώθηση».

«Ο Στέφανος Κασσελάκης αποτελεί το κερασάκι στην τούρτα»

«Αυτό που βλέπω είναι ότι ο κόσμος της Αριστεράς δε δέχεται άλλο την ντροπή, θέλει την αξιοπρέπεια. Ο Στέφανος Κασσελάκης αποτελεί το κερασάκι στην τούρτα. Τον ακούμε τόσες μέρες. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι σοβαρός κυβερνητικός παράγοντας, δε μπορεί να είναι δόκιμος, δεν μπορεί να κάνει άστοχες δηλώσεις», είπε η ίδια και συνέχισε:«ενώ ομνύει στον Αλέξη Τσίπρα, στις δηλώσεις του τον αποδομεί». Του έχει επισημανθεί ότι όταν χτυπάς έναν υπουργό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ χτυπάς τον Αλέξη Τσίπρα».

«Για τον κ. Κασσελάκη ισχυεί ότι για όλα φταίνει οι Αριστεροί εντός του ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζει αυτό που ακούγαμε ΄για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ'»

«Στο νέο εγχείρημα θα έχουμε ξεκάθαρο πολιτικό λόγο και θα είμαστε περήφανοι»

«Δε θέλω να μιλάω άλλο για τον Στέφανο Κασσελάκη, θέλω να μιλάω για την επόμενη μέρα», δήλωσε και πρόσθεσε: «Πρέπει επειδή υπάρχει ένα πολιτικό κενό, να συσταθεί κάτι: φορέας, κόμμα; Το έθεσε ωραία ο κ. Τσακαλώτος: κάτι περισσότερο 'από forum κάτι λιγότερο από κόμμα', θα δούμε πως θα εξελιχθεί».

«Θα ήθελα να πάρουμε μέρος στις Ευρωεκλογές, να εκφραστεί όλο αυτό. Θα ήθελα πολύ ψηλά στο νέο αυτό εγχείρημα την πράσινη ατζέντα, αυτό που χωρίζει την Αριστερά από τη Δεξιά, δηλαδή ο τρόπος που θα γίνει η πράσινη μετάβαση. Θα μιλήσουμε και με τον κ. Κόκκαλη σχετικά με το θέμα αυτό».

Ερωτηθείσα αν στο νέο κόμμα θα είναι επικεφαλής ο κ. Χαρίτσης η ίδια απάντησε πως είναι άγνωστο ακόμη ενώ πρόσθεσε πως «Δεν ισχύει ότι ο κ. Τσακαλώτος και η κ. Αχτσιόγλου δεν μιλάνε».

Τέλος σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ και το νέο κόμμα που πρόκειται να συσταθεί δήλωσε: «Πρέπει να δούμε τι φταίει για την ήττα. Δεν μπορείς να δίνεις αντιφατικά μηνύματα στους πολίτες. Έχει σημασία να καταλάβεις που οφείλεται η ήττα. Στο νέο εγχείρημα θα έχουμε ξεκάθαρο πολιτικό λόγο και θα είμαστε περήφανοι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.