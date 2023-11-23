Για ημέρα πένθους και ελπίδας έκανε λόγο στις πρώτες δηλώσεις της η ανεξάρτητη -πλέον- βουλευτής Σία Αναγνωστοπούλου μετά την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ με την υπόλοιπη ομάδα της Εφης Αχτσιόγλου.

Ειδικότερα, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Peloponnisos FM 104,1 δήλωσε χαρακτηριστικά πως «σήμερα είναι ημέρα πένθους και ελπίδας δεν φεύγει εύκολα κανείς από το σπίτι του και συγχρόνως ημέρα ελπίδας για να φύγουμε από ένα κλίμα εμφυλίου».

Ολόκληρη η δήλωση της πρώην αναπληρώτριας υπουργού και βουλευτή Αχαϊας:

«Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, τουλάχιστον από την πλευρά μου, δεν κατέστη δυνατόν να συνεχίσω στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έδωσε καμία σημασία η ηγεσία για να σταματήσει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα στο κόμμα. Το κομβικό σημείο για μένα ήταν η Κεντρική Επιτροπή. Ηταν η απαξίωση αυτού που θεωρούμε Αριστερά. Ολη η Αριστερά κατέρρευσε στα μάτια μου εκείνη την ημέρα. Δεν μπορώ να υπηρετήσω κάτι που δεν υπάρχει, πλέον, στο κόμμα μου. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι μέλος σε κάποια ομάδα όπως λέγεται. Ούτε σε Ομπρέλα, ούτε σε Αχτσιόγλου, ούτε σε 6+6, κλπ. Είναι μια μέρα πένθους. Κανείς δεν φεύγει εύκολα από το σπίτι του. Είναι, όμως, και μια ημέρα ελπίδας για να φύγουμε από το κλίμα εμφυλίου και τοξικότητας. Σε όλη μου τη ζωή πορεύτηκα ως Αριστερός, προοδευτικός άνθρωπος. Μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν αγαπημένοι σύντροφοι. Εγώ δεν πρόκειται να χτυπήσω το σπίτι μου. Ο αντίπαλός μας είναι η Δεξιά. Θεωρώ ότι θα έχουμε ανακατατάξεις και εξελίξεις. Η χώρα δεν μπορεί να μείνει χωρίς ισχυρό Κεντροαριστερό μέτωπο. Θα πολεμήσουμε έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα σοβαρό πρόγραμμα, μακριά από τοξικότητες, απέναντι σε αυτήν την ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας».

Ερωτηθείς για το αν θα παραδώσει την έδρα της, η Σία Αναγνωστοπούλου απάντησε ότι «εγώ εκλέχθηκα με έναν συγκεκριμένο ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό τον Αλέξη Ττσίπρα, μαζί δώσαμε μάχες. Δεν μετακινήθηκα ούτε μια ίντσα από αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα παραδώσω, λοιπόν, την έδρα μου. Στην Αριστερά οι έδρες είναι μετερίζια για να δίνεις μάχες. Δεν παίρνουμε μια έδρα να την πάμε σε άλλο κόμμα για προσωπική καριέρα».

