Με έναν διπλωματικό ελιγμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να τοποθετηθεί ευθέως στο Νταβός στο «ακανθώδες» σενάριο επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.



Στη συζήτηση που είχε με τον αρχισυντάκτη του περιοδικού «Foreign Policy» Ravi Agrawal, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε για τη «σκιά» του τέως προέδρου των ΗΠΑ που πλανάται πάνω από το Φόρουμ.



«Νόμιζα ότι τελείωσε ο χρόνος μας» απάντησε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης χαριτολογώντας, δείχνοντας το ρολόι της αίθουσας, με το κοινό να γελάει.



Στη συνέχεια, όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Συνεργάστηκα στενά και με τον πρόεδρο Τραμπ και με τον πρόεδρο Μπάιντεν, και στο τέλος της ημέρας θεωρώ ότι θα ήταν ιδιαίτερα ανάρμοστο για οποιονδήποτε ξένο ηγέτη να παίρνει θέση για αυτό που είναι ουσιαστικά μια δημοκρατική διαδικασία. Εμείς στην Ευρώπη θα συνεργαστούμε με όποιον επιλέξει ο αμερικανικός λαός να εκλέξει για επόμενο πρόεδρό του. Στους πολίτες δεν αρέσουν γνώμες ή οι καταστροφολογίες ή υπεραισιόδοξα σενάρια. Μερικές φορές φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Στον κόσμο δεν αρέσει το κήρυγμα ή να τους λένε τι θα κάνουν… Μπορεί όλοι να έχουμε τις προτιμήσεις μας, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερο να τις κρατάμε για τον εαυτό μας».



«Είστε πιο διπλωματικός από τον (CEO της JP Morgan) Τζέιμι Ντάιμον» σχολίασε ο δημοσιογράφος.

Η αναφορά Μητσοτάκη στο 30:53 του βίντεο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.