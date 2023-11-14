ΠΑΣΟΚ: Όχι σε οποιαδήποτε συζήτηση για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

Επίθεση κατά της κυβέρνησης για το θέμα των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με αφορμή τις δηλώσεις του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πάνου Τσακλόγλου για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αφού υφάρπαξε την ψήφο των συνταξιούχων υποσχόμενη την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, του νόμου που αύξησε εν μια νυκτί τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 10-15 χρόνια, όχι μόνο τον υιοθέτησε αλλά συνεχίζει ακόμα πιο πέρα», δήλωσε ο Γιώργος Μουλκιώτης, υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ.

Σημείωσε πως «οι δηλώσεις του αρμόδιου υφυπουργού περί ”αναπόφευκτης αύξησης των ορίων ηλικίας από το 2027” αποκαλύπτει ακόμα μια πτυχή της αντικοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης».

Ο κ. Μουλκιώτης ανέφερε ότι η κυβέρνηση «με τον ν.4670/2020 διαβεβαίωνε την ελληνική Βουλή και την κοινωνία ότι η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος -λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αρνητικές δημογραφικές προβολές- είναι εγγυημένη μέχρι το 2070» και «έναν χρόνο μετά -πάλι με την απειλή του δημογραφικού- νομοθέτησε τη σταδιακή κατάργηση των επικουρικών συντάξεων και την πλήρη ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης (με τεράστιο δημοσιονομικό κόστος που θα επιβαρυνθεί η ελληνική κοινωνία)» και προσέθεσε:

«Τώρα, ο υφυπουργός της κυβέρνησης του ”πολυδύναμου εκσυγχρονισμού”, κ. Π. Τσακλόγλου, επισείοντας για ακόμη μια φορά τον κίνδυνο του δημογραφικού προβλήματος, διαψεύδει τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις της ίδιας της κυβέρνησης και ανοίγει ξανά τη συζήτηση για ακόμα μία αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης».

«Πολιτική αβελτερία; Νεοφιλελευθερισμός; Και τα δύο;», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μουλκιώτης, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «απορρίπτει οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση».

«Τα όρια ηλικίας είναι ήδη υψηλά και οι συντάξεις πολύ χαμηλές. Και όσο ωριμάζουν οι νόμοι ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, οι συντάξεις και η αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων θα μειώνονται έτι περαιτέρω» τόνισε .

