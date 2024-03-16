ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής: «Με άλλοθι το αγροτικό ρεύμα αλλάζουν πάλι τον ενεργειακό χάρτη»

«Υπό την πίεση των αγροτικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα, με αρκετά πισωγυρίσματα επί δύο και πλέον μήνες, ένα θετικό βήμα για τη στήριξη των αγροτών, μετατράπηκε σε "φύλλο συκής", για να αποκρυβεί για ακόμα μια φορά ο διαμοιρασμός του ηλεκτρικού χώρου» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι υπεύθυνοι ΚΤΕ Ενέργειας και Αγροτικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Φραγκίσκος Παρασύρης, Μανόλης Χνάρης και Χριστίνα Σταρακά.

«Χωρίς, απολύτως, καμία διαβούλευση, χωρίς να ενημερώσουν τους θεσμικούς και κοινωνικούς εταίρους, σε ένα νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, κυριολεκτικά μέσα στη νύκτα κατάθεσε την τροπολογία για το αγροτικό ρεύμα.

Μια θεωρητικά θετική εξαγγελία, οι ίδιοι τη μετέτρεψαν σε μια πράξη διευθέτησης των συμφερόντων στην αγορά ενέργειας.

Είναι προφανές, ότι χρησιμοποίησαν τα αιτήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των παραγωγών της χώρας, αφενός για να συνεχίσουν την προσφιλή τους πρακτική για το διαμοιρασμό του ηλεκτρικού χώρου και αφετέρου για να ακυρώσουν στην πράξη δική τους Υπουργική Απόφαση για τις προτεραιότητες όρων σύνδεσης, καταστρατηγώντας κάθε αρχή προβλεψιμότητας και ασφάλειας δικαίου στην αγορά ενέργειας» προσθέτουν και σημειώνουν στη συνέχεια της ανακοίνωσής τους:

«Τα ερωτήματα παραμένουν.

1. Επέλεξαν, μέσω της συγκεκριμένης τροπολογίας, να δώσουν υποτίθεται φθηνό αγροτικό ρεύμα στην τιμή από 9,3 έως 11 λεπτά την KW. Την ίδια περίοδο η ΕΥΑΘ, πριν λίγες ημέρες, εξασφάλισε με διμερή σύμβαση αρκετά χαμηλότερη τιμή, η οποία κυμαίνεται από 7,66 έως 8 λεπτά την KW. Τελικά ποιους επιχειρείτε να κοροϊδέψετε ή ποιους προσπαθείτε να εξυπηρετήσετε; Σίγουρα όχι τους αγρότες.

2. Γιατί με αφορμή μια εξαγγελία της κυβέρνησης, αυτοαναιρείστε, ακυρώνοντας τη δική σας Υπουργική Απόφαση περί των προτεραιοτήτων, ρίχνοντας στο «καλάθι των αχρήστων» και τις προβλέψεις του άρθρου 10 του ν. 4951/2022;

3. Είναι αυτή μια πρακτική που διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία ενός φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος; Ρητορική και αυτή η ερώτηση. Γιατί είναι βέβαιο πως γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην αγορά επενδυτές αλλά και ενεργειακές κοινότητες, που αναμένουν να λάβουν όρους σύνδεσης, έχοντας πληρώσει εγγυητικές επιστολές και τώρα έρχονται αντιμέτωποι με μια κατάσταση, που τους θέτει στη βάση του μηδενός. Δεν αντιλαμβάνεστε την αναστάτωση που προκαλείτε; Σίγουρα δεν το κάνετε για να διασφαλίσετε τα συμφέροντα των αγροτών.

4. Με την αλλαγή που επιχειρείτε τερματίζετε ουσιαστικά κάθε προσπάθεια εκδημοκρατισμού της πράσινης μετάβασης. Παραπέμπετε τον χρήσιμο ρόλο που θα μπορούσαν να έχουν οι ενεργειακές κοινότητες σε ένα προνομιακό πεδίο όπως το αγροτικό ρεύμα, στο πρόγραμμα «Απόλλων» με αμφίβολο πεδίο εφαρμογής.

5. Τη στιγμή που υπάρχουν αρκετά GW Φ/Β Σταθμών που έχουν οριστικές προσφορές σύνδεσης και περιμένουν κάποιο διαγωνισμό για να κλείσουν τιμή, γιατί δεν προκηρύσσετε ένα διαγωνισμό για αυτούς τους σταθμούς φωτοβολταϊκών, καθώς δεν υφίσταται κανένας λόγος να δοθούν νέες οριστικές προσφορές σύνδεσης σε παραγωγούς για διμερή συμβόλαια; Γιατί δεν αξιοποιείτε αυτή τη δεξαμενή ενέργειας από Φ/Β, επιτυγχάνοντας και ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις εξαγγελίες σας, αλλά επιλέγετε τον «ανορθόδοξο» δρόμο, της αλλαγής των προτεραιοτήτων;

6. Τα ασφυχτικά χρονοδιαγράμματα τα έχετε αντιληφθεί; Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι δεν έχουν, ήδη γίνει συζητήσεις μεταξύ προμηθευτών και κατόχων σταθμών ΑΠΕ. Πώς αλλιώς θα ήταν δυνατό εντός τριών μηνών από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 11, οι κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ να είναι σε θέση να υποβάλλουν στον ΑΔΜΗΕ διμερείς συμβάσεις;»

«Με λίγα λόγια, μας επιβεβαιώσατε απόλυτα. Εκμεταλλεύεστε τις αγωνίες του αγροτικού κόσμου, διαχειρίζεστε επικοινωνιακά τα μεγάλα αδιέξοδα, στα οποία έχετε οδηγήσει τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους παραγωγούς για έναν και μοναδικό λόγο. Για να μοιράσετε ξανά τον ηλεκτρικό χώρο. Τον οποίο δικές σας πολιτικές έχουν καταστήσει αγαθό "εν ανεπαρκεία"» τονίζουν οι υπεύθυνοι ΚΤΕ Ενέργειας και Αγροτικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους:

«Για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα, δεν διευθετούνται με τέτοιες τροπολογίες. Το ίδιο και τα θέματα της ενεργειακής δημοκρατίας και της πράσινης μετάβασης. Εσείς αποτύχατε. Εμείς πάντα δίπλα στον αγροτικό κόσμο, χτίζουμε μια νέα συλλογική δράση, για την οποία δεν αφήνουμε περιθώρια εμπαιγμού και διευθετήσεων συμφερόντων.

H κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πέντε χρόνια τώρα πορεύεται χωρίς μακροπρόθεσμο σχέδιο και αναπτυξιακή πολιτική για τον πρωτογενή τομέα. Το αποτέλεσμα της περιφρόνησης της προς τον αγροτικό κόσμο πληρώνει η ελληνική περιφέρεια».

Πηγή: skai.gr

