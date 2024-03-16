«Η Υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης, Νίκη Κεραμέως προσπάθησε σήμερα να μας πείσει πως η κυβέρνηση, το κόμμα της και η ίδια είναι άμοιροι ευθυνών για την διαρροή των emails των απόδημων στην κυρία Ασημακοπούλου», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

¨Όπως επισημαίνει, «Απλώς… έτυχε προφανώς την ευθύνη για τη διαρροή να έχουν δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης και ο Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος.

Εντελώς τυχαία, μάλιστα, η λίστα έφτασε στα χέρια Ευρωβουλευτή που ανήκει στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας!»

Η Κουμουνδούρου σημειώνει: «Δεν μας προκαλεί έκπληξη η στάση της. Είναι πάγια τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες που της αναλογούν. Δεν φταίει για τις παρακολουθήσεις, δεν φταίει για το έγκλημα στα Τέμπη, δεν φταίει για την ακρίβεια, δεν φταίει για την διάλυση της δημόσιας υγείας, δεν φταίει για τις παρακολουθήσεις..»

«Όσο και να προσπαθούν όμως να καλύψουν το τεράστιο πολιτικό σκάνδαλο, δεν πρόκειται να τα καταφέρουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα επιμένει μέχρις ότου οι πτυχές του αποκαλυφθούν σε όλο τους το μέγεθος», προσέθεσε στην ανακοίνωση, θέτοντας τι ερώτημα ποιος από τη ΝΔ έδωσε την εντολή για την παράδοση προσωπικών δεδομένων.

«Το πρωταρχικό μας ερώτημα παραμένει: Ποιος έδωσε την εντολή για την παράδοση προσωπικών δεδομένων από το υπουργείο στο κόμμα της ΝΔ;

Ήρθε η ώρα των απαντήσεων», αναφέρει χαρακτηριστικά .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.