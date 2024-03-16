«Η κυβέρνηση της ΝΔ και η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών είναι βαρύτατα εκτεθειμένες για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων των εκλογέων του εξωτερικού.

Οι ευθύνες τους δεν μπορούν να κρυφτούν ούτε με την «απόσυρση» της κυρίας Ασημακοπούλου από το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ, ούτε με την απομάκρυνση κάποιων υπηρεσιακών παραγόντων και στελεχών της ΝΔ. Οι δε δικαιολογίες ότι η διαρροή των στοιχείων έγινε την περίοδο της υπηρεσιακής κυβέρνησης -μόνο και μόνο για να μείνει στο απυρόβλητο η κυρία Κεραμέως και κατ' επέκταση η ίδια η κυβέρνηση- προκαλούν τη νοημοσύνη του λαού» επισημαίνει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του και προσθέτει:

«Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα και δεν πρόκειται να τα αποφύγουν:

-Πρώτον, πώς είναι δυνατόν τα προσωπικά δεδομένα να διέρρευσαν τον Μάη του 2023 για να χρησιμοποιηθούν 10 μήνες αργότερα ενόψει των ευρωεκλογών;

-Δεύτερον, ποιες είναι οι συνθήκες προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εκλογέων, όταν με τόση ευκολία διαρρέουν σε συγκεκριμένα κόμματα;

--Τρίτον, πώς είναι δυνατόν να "αθωώνεται" η σημερινή ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, όταν οι καταγγελίες αφορούν τόσο την πλατφόρμα ων εθνικών εκλογών όσο και αυτή της επιστολικής ψήφου; Επιπλέον, είναι εξακριβωμένο ότι το μήνυμα ενημέρωσης για την επιστολική ψήφο και το διαφημιστικό μήνυμα της κυρίας Ασημακοπούλου στάλθηκαν με λίγη ώρα διαφορά, γεγονός που αναδεικνύει κάποιου είδους συντονισμό;

-Τέταρτον, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά χωρίς τη γνώση, αν όχι την ενθάρρυνση, της ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών; Σε κάθε περίπτωση υπάρχει τεράστια -τουλάχιστον πολιτική- ευθύνη. Αυτή η ευθύνη γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, γιατί από την δημοσιοποίηση των καταγγελιών των εκλογέων - των οποίων χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία - μέχρι τις παραιτήσεις, υπήρχαν επίμονες και απαράδεκτες δηλώσεις αποπροσανατολισμού και σκοπιμότητας που παραπέμπουν σε συνειδητή και εσκεμμένη προσπάθεια συγκάλυψης ευθυνών.

-Πέμπτον, πώς είναι δυνατόν η κυβέρνηση να καθησυχάζει τον λαό για την επιστολική ψήφο, όταν βάσει νόμου πλέον τα προσωπικά στοιχεία των εκλογέων θα είναι στη διάθεση όχι μόνο των κρατικών υπηρεσιών, αλλά και των ιδιωτικών εταιριών και μάλιστα ξένων χωρών, που θα διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες της επιστολικής ψήφου; Σημειωτέον, ότι οι εκλογείς του εξωτερικού δεν έχουν καν την εναλλακτική της αυτοπρόσωπης προσέλευσης σε εκλογικά τμήματα, αφού τέτοια τμήματα δεν προβλέπονται στο εξωτερικό».

«Πρόκειται για ζητήματα σχετικά με την προστασία του αδιάβλητου των εκλογών που από την πρώτη στιγμή είχε θέσει το ΚΚΕ, βασιζόμενο και στην αρνητική διεθνή εμπειρία, όταν η κυβέρνηση της ΝΔ έφερε το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο, έχοντας αρχικά την στήριξη από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ» επισημαίνει, ακόμα, η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Σε αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα πρέπει να τοποθετηθεί η κυρία Κεραμέως. Γι' αυτό και το ΚΚΕ, παράλληλα με την υπόλοιπη έρευνα, προτίθεται να ζητήσει την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου να εξηγηθούν τα ανεξήγητα».

