Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Κάιρο με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Βον Ντερ Λάινεν, τον πρωθυπουργό του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρο, τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, τον καγκελάριο της Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ και την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Στις 13:15 ο πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπτέλ Φατάχ Ελ Σίσι.

Στις 14:30 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου και θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των χωρών.

Στις 17:15 οι ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

