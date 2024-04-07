ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Ζαγοράκης, Καλλιακμάνης και Βερούλη στο ευρωψηφοδέλτιο

Παρουσιάστηκαν σήμερα, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, οι 34 πρώτοι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές του κόμματος, μεταξύ των οποίων είναι και ο Θόδωρος Ζαγοράκης, ο Γιώργος Καλλιακμάνης και η Αννα Βερούλη.

Οι υπόλοιποι 8 πρόκειται να ανακοινωθούν τις προσεχείς μέρες ώστε να συμπληρωθεί πλήρως το ψηφοδέλτιο των 42 υποψηφιοτήτων.

Από το βήμα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε κι επίσημα τον προεκλογικό αγώνα για τις Ευρωεκλογές, παρουσία των περισσοτέρων υποψηφίων που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο.

«Η 9η Ιουνίου θα σημάνει την ημερομηνία λήξης της κυβέρνησης της ΝΔ» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης απαντώντας στα γνωστά σύνθημα της νεολαίας: «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά» και «Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό».

Στο ψηφοδέλτιο περιλαμβάνονται οι πρώην υπουργοί Φίλιππος Σαχανίδης και Γιάννης Μανιάτης, ο νυν ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου, ο γραμματέας του κόμματος, Ανδρεας Σπυρόπουλος, ο μέχρι τώρα ευρωβουλευτής της ΝΔ και πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Θόδωρης Ζαγοράκης, ο καθηγητής του ΑΠΘ και πρώην ευρωβουλευτής, Κώστας Χρυσόγονος, ο επίσης καθηγητης του ΑΠΘ, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, γνωστά στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως η Ρόζα Βρεττού, ο Ηλίας Κικίλιας και ο Σταύρος Πετράκης (αντιπρόεδρος ΔΟΕ), Γιάννης Βαρδακαστάνης (πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας ΑΜΕΑ) και νεώτερα στελέχη με κοινωνική και επαγγελματική παρουσία.

Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ:

Αλίρη Χριστίνα

Αντωνοπούλου Μαριζέτα

Αρμενάκη Κρυσταλλία

Αρναούτογλου Σάκης

Βακουφτσή Σούλα

Βαρδακαστάνης Ιωάννης

Βερούλη Άννα

Βουρεξάκη-Ταμπουρατζή Κατερίνα

Βρεττού Αγάθη-Ρόζα

Δαφέρμου Μαρία

Δημόπουλος Παναγιώτης

Ζαγοράκης Θοδωρής

Ζαρωτιάδης Γρηγόρης

Θεοδώρου Μαρινίκη

Καλλιακμάνης Γιώργος

Καρχιμάκης Λευτέρης

Κικίλιας Ηλίας

Κουνάκης Παναγιώτης

Κουράκης Γιάννης

Λαμπράκης Γρηγόρης

Μανιάτης Γιάννης

Μαρκογιαννάκη Όλγα

Παπανδρέου Νίκος

Πετράκης Σταύρος

Ρίζου Αικατερίνη

Σαμαρά-Οικονόμου Μυρτώ

Σαχινίδης Φίλιππος

Σπυρόπουλος Ανδρέας

Στεφόπουλος Χρήστος

Τανιμανίδου Στεφανία

Τσιλιμίγκας Νικόλαος

Τσουκαλάς Κώστας

Τσούμας Γιώργος

Χρυσόγονος Κώστας

Πηγή: skai.gr

