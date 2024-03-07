Τις δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης σχολίασε ο Γιώργος Νικητιάδης, Βουλευτή Δωδεκανήσου και υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.

Συμφωνα με ανακοίνωσή του, «ο κ. Σκρέκας αποκρύπτει την αλήθεια για τις τιμές», ενώ - αναφερόμενος στο «καλάθι της Σαρακοστής» - τονίζει ότι «ανάπτυξη με «καλάθια» και «pass» αποτελούν ασύμβατες έννοιες.

Αναλυτικά η δήλωση Νικητιάδη

«Ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Σκρέκας, διαλαλεί καθημερινά μειώσεις τιμών σε χιλιάδες προϊόντα και αποφεύγει συστηματικά να απαντήσει στις αποκαλύψεις μας ότι σε ποσοστό 10% των ανακοινωθέντων προϊόντων οι τιμές αυξήθηκαν έως και 20%, στο 33% οι τιμές έμειναν σταθερές, στο 35% μειώθηκαν μόλις κατά 5% και σε ποσοστό 15% οι τιμές μειώθηκαν από 5% έως 10%.

Αρνείται πεισματικά ο κ. Σκρέκας για δύο μήνες να ανακοινώσει τα προϊόντα στα οποία ο ίδιος είχε επιβάλει πρόστιμο και αρνείται επίσης να μιλήσει με στοιχεία για τις τιμές πριν και μετά τις υποτιθέμενες… μειώσεις.

Αφήνουμε ασχολίαστο το «καλάθι της Σαρακοστής». Η Κυβέρνηση ζει στο δικό της αλαζονικό μικρόκοσμο αποξενωμένη πλήρως από την ελληνική πραγματικότητα. Ανάπτυξη με «καλάθια» και «pass» αποτελούν ασύμβατες έννοιες.».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.