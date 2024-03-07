Λογαριασμός
Κωνσταντοπούλου: Κύριε Κουτσούμπα ανακαλέστε τα περί φοιτητριών που αναζητούν «sugar daddies»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε τον Δημήτρη Κουτσούμπα να ανακαλέσει, σήμερα παραμονή της ημέρας της γυναίκας

Κωνσταντοπούλου

Εξοργιστική, αισχρή, ακραία σεξιστική και βαθιά υποτιμητική χαρακτήρισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τη δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα, πως τα δίδακτρα αναγκάζουν φοιτήτριες να αναζητούν «sugar daddies».

Ως η μόνη γυναίκα αρχηγός κόμματος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε τον Δημήτρη Κουτσούμπα να ανακαλέσει, σήμερα παραμονή της ημέρας της γυναίκας, αυτή τη δήλωση και να ζητήσει συγγνώμη.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ζωή Κωνσταντοπούλου Δημήτρης Κουτσούμπας
