Κωνσταντοπούλου: Κύριε Κουτσούμπα ανακαλέστε τα περί φοιτητριών που αναζητούν «sugar daddies»

Εξοργιστική, αισχρή, ακραία σεξιστική και βαθιά υποτιμητική χαρακτήρισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τη δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα, πως τα δίδακτρα αναγκάζουν φοιτήτριες να αναζητούν «sugar daddies».
Ως η μόνη γυναίκα αρχηγός κόμματος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε τον Δημήτρη Κουτσούμπα να ανακαλέσει, σήμερα παραμονή της ημέρας της γυναίκας, αυτή τη δήλωση και να ζητήσει συγγνώμη.
Πηγή: skai.gr
