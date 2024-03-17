Λογαριασμός
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην όαση Σίβα με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος

«Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε κάνει σημαία το Disneyland-gate της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ως Πρωθυπουργός κρύβει κουτοπόνηρα το ταξίδι στην όαση Σίβα με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος»

ΠΑΣΟΚ

Έχουμε πολλές φορές επισημάνει ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει «ζηλέψει» τη «δόξα» του προκατόχου του. Επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, «παραμάγαζα» και παράκεντρα εξουσίας αναφέρει σε ανακοίνωσή του στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

«Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε κάνει σημαία το Disneyland-gate της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ως Πρωθυπουργός κρύβει κουτοπόνηρα το ταξίδι στην όαση Σίβα με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος.



Αφού περιλαμβανόταν στο «επίσημο» πρόγραμμα της επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη στην Αίγυπτο -όπως αφήνεται τώρα να εννοηθεί-, γιατί δεν δημοσιοποιήθηκε εκ των προτέρων;
Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις».
 
