Έχουμε πολλές φορές επισημάνει ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει «ζηλέψει» τη «δόξα» του προκατόχου του. Επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, «παραμάγαζα» και παράκεντρα εξουσίας αναφέρει σε ανακοίνωσή του στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.
«Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε κάνει σημαία το Disneyland-gate της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ως Πρωθυπουργός κρύβει κουτοπόνηρα το ταξίδι στην όαση Σίβα με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος.
Αφού περιλαμβανόταν στο «επίσημο» πρόγραμμα της επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη στην Αίγυπτο -όπως αφήνεται τώρα να εννοηθεί-, γιατί δεν δημοσιοποιήθηκε εκ των προτέρων;
Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις».
- Πηγές ΝΔ: Να δοθούν σαφείς απαντήσεις στα αμείλικτα ερωτήματα σχετικά με τις περίεργες διαδρομές χρήματος του Κασσελάκη
- Ράνια Σβίγκου: «Έκαναν το υπουργείο Εσωτερικών υποκατάστημα της ΝΔ»
- Αναλυτικά η συμφωνία ορόσημο Ευρώπης – Αιγύπτου ύψους 7,4 δισ. ευρώ – Τι προβλέπεται στους έξι πυλώνες – H αναφορά στην Ελλάδα
