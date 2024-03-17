«Έκαναν το ΥΠΕΣ υποκατάστημα της ΝΔ» δηλώνει η γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ράνια Σβίγκου σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ούτε η κ. Κεραμέως μπορεί πλέον να το παίζει ανήξερη και ανεύθυνη, ούτε ο κ. Μητσοτάκης να την προστατεύει και να μην την αποπέμπει» σημειώνει η κ. Σβίγκου. «Έκαναν το ΥΠΕΣ υποκατάστημα της ΝΔ, παραβίασαν κατάφωρα το νόμο. Όσα ψέματα κι αν εφευρίσκουν καθημερινά, οι πολίτες τους έχουν καταλάβει πια» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

